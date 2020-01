Regiser Schüler fahren über eine Stunde mit Schulbus nach Hause

Regis-Breitingen

Es war ein gefundenes Fressen für Verschwörungstheoretiker. Wenn der Bus mit den auswärtigen Schülern der Oberschule Regis-Breitingen in ihre Heimatorte wesentlich länger unterwegs ist, kratzt das an der Attraktivität der Schule, hieß es. Und kurz vorm Tag der offenen Tür am Freitag könnte sich das negativ auf den Wechsel von Neu-Fünftklässlern – gerade aus dem Bereich Neukieritzsch – ans Haus im Pleißestädtchen auswirken. Doch die Organisatoren lösen mit dem Einsatz eines weiteren Busses jetzt das Fahrzeit-Problem.

Über eine Stunde Fahrt von Regis nach Neukieritzsch

Was ist passiert? Der Regiser Bus hatte bis zum Fahrplanwechsel die Strecke über Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf nach Neukieritzsch genommen. Seit dem 15. Dezember lassen ihn der Landkreis und Dienstleister Thüringisch-Sächsische Personennahverkehrsgesellschaft (Thüsac) auf der neuen Linie 272 ( Borna– Groitzsch) ab Kahnsdorf erst über Rötha und Böhlen fahren, ehe er Neukieritzsch erreicht. Was für die Oberschüler laut André Wiese, Leiter des Thüsac-Verkehrsbüros, eine Gesamtfahrzeit von 67 Minuten bedeutet; zuvor waren es laut Fahrplan 48.

Kritik von Schulleiterin und Stadtrat

Für Schulleiterin Dagmar Meißner ist es ein Unding, die Jugendlichen so lange fahren zu lassen. Das teilte sie nicht nur dem Landratsamt mit, sondern auch bei einer Beratung von Schulförderverein und Freien Wählern. Deren Stadtrat Jörg Zetzsche, der sich bereits in der Vergangenheit für den Schülerverkehr eingesetzt hatte, wandte sich sofort an Landrat Henry Graichen ( CDU). Und das Umdenken begann.

Landrat entschuldigt sich bei Schulleiterin

Inzwischen telefonierte der Kreis-Chef mit Meißner. „Ich habe mich für die entstandene Situation entschuldigt und, dass wir die Schule und die Leiterin bei der Planung nicht einbezogen haben.“ Das laufe jetzt besser. „Es entspricht nicht unserer Satzung. Schüler über eine Stunde fahren zu lassen, ist nicht zumutbar“, findet Graichen. Leider sei bei der komplexen Umstellung Mitte Dezember das Problem nicht so im Blickfeld gewesen. „Jetzt wurde eine gute Option für die zwei Heimfahrten gefunden.“

Die Fahrzeit für Schüler aus Neukieritzsch verkürzt sich ab Februar wieder. Die Thüsac setzt dann einen Extra-Bus ein. Quelle: Andreas Döring

Thüsac setzt Extra-Bus in Lobstädt ein

Die tritt zum 3. Februar in Kraft, weil die Thüsac ein paar Tage für die Änderung benötigt, sagt Wiese. „Es wird in Lobstädt ein anderer Bus der Linie 271 eingesetzt, der sofort nach Neukieritzsch fährt.“ Zwar müssen die Schüler nun einmal umsteigen, so der Verkehrsbüro-Leiter. „Sie bleiben auf der gleichen Fahrbahnseite und haben sieben Minuten Zeit.

Und sie sind schneller am Ziel als bis Dezember.“ Es handelt sich um die Abfahrtszeiten von der Schule Regis-Breitingen 13.55 Uhr (Montag bis Freitag) und 14.50 Uhr (Montag bis Donnerstag) sowie Lobstädt 14.15 und 15.10 Uhr. Das betrifft wohl rund 30 Jugendliche, meint Wiese. Insgesamt gibt es in Regis rund 115 Oberschüler aus der Gemeinde Neukieritzsch.

„Es ist gut, dass das geklärt ist“, freut sich Schulleiterin Meißner. „Sonst hätte das den Schulweg für die Neukieritzscher madig gemacht.“ Damit können die Besucher am Freitag, 17 bis 19 Uhr, in die Schule kommen. Und einer Anmeldung steht nichts mehr im Wege.

Von Olaf Krenz