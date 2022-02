Regiser Schul-Entscheidung wirft Neukieritzscher Pläne über den Haufen

Neukieritzsch

Eine Schul-Idee macht gerade in Neukieritzsch und vor allem im Ortsteil Deutzen die Runde. Sie hätte das Zeug gehabt, gleich mehrere Probleme auf einmal zu lösen. Wenn sie sich denn umsetzen lassen würde. Doch danach sieht es im Moment nicht aus, nachdem die Nachbarstadt Regis-Breitingen entschieden hat, dass ihre sanierungsbedürftige Oberschule nicht aus der Hand zu geben.

Das Schulgebäude aus den 1960er-Jahren ist dringend sanierungsbedürftig. Regis hat aber nicht das erforderliche eigene Geld, um Fördermittel des Freistaates für Sanierung oder Neubau in Anspruch nehmen zu können. Die Gemeinde Neukieritzsch, die finanziell besser ausgestattet ist, wollte die Trägerschaft über die Schule übernehmen und in Deutzen eine neue bauen. Eine denkbar knappe Mehrheit des Stadtrates der Pleißestadt beschloss, diesen Weg nicht mitzugehen – weil er die Abgabe der Oberschule bedeutet.

Notauslagerung gilt derzeit bis 2023

In knapp vier Kilometer Fahrentfernung von der Oberschule Regis-Breitingen steht in Deutzen ein Gebäude, das seit zweieinhalb Schuljahren geschlossen ist. Die bis 2019 hier ansässige Grundschule Deutzen ist seitdem wegen der starker Mängel an der eigenen Elektroanlage als eigenständige Bildungseinrichung im Grundschulgebäude in Neukieritzsch einquartiert.

Was nach Einschätzung aller Beteiligten nur mehr recht als schlecht funktioniert. Zumal die Grundschule Deutzen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht arbeitet und mehr Platz benötigt, als ihr zur Verfügung steht. Nach aktuellem Gemeinderatsbeschluss gilt die Notauslagerung vorläufig für dieses und das nächste Schuljahr.

Allerdings gibt es kaum Aussicht auf eine Rückkehr. Denn das Kultusministerium hat ziemlich unmissverständlich deutlich gemacht, dass Deutzen bei der Vergabe von Fördermitteln für einen Neubau keine Priorität hat. Mehr Chancen hat ein Fördermittelantrag für das Neukieritzscher Gebäude. Hier geht es um die Sanierung der letzten noch alten Fassade und um den Anbau eines Aufzuges.

„Oberschule +“ hätte eine Lösung für Deutzen sein können

Dafür haben leitende Mitarbeiter des Ministeriums Geld schon in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Allerdings wird offenbar erwartet, dass die Gemeinde den eigenständigen Deutzener Grundschulbezirk aufgibt und dauerhaft in Neukieritzsch integriert.

Darüber „offen und ehrlich“ zu diskutieren, das sieht der Leiter der Neukieritzscher Arbeitsgruppe Schulen, Gemeinderat Werner Winkler (Freie Wähler Sport Neukieritzsch), als einzigen gangbaren Weg, wenn man nicht auf ein Wunder hoffen wolle. Zwar kein Wunder, aber immerhin eine weitere Möglichkeit tat sich allerdings mit der Überlegung auf, dass Neukieritzsch die Trägerschaft für die Regiser Oberschule übernimmt, die ja von Kindern und Jugendlichen aus Regis-Breitingen, Neukieritzsch und auch aus Borna besucht wird.

Die Idee vom Campus anstelle der Grundschule in Deutzen ist nach der Entscheidung von Regis-Breitingen vorerst vom Tisch. Quelle: Julia Tonne

Der Freistaat Sachsen sieht nämlich für den ländlichen Raum das Modell der „Oberschule +“ vor, eine Kombination aus Ober- und Grundschule. Mit einer solchen Einrichtung, ergänzt mit einem Turnhallenneubau und dem gerade im Bau befindlichen neuen Kindergarten, wäre es in Deutzen zu einer nahezu perfekten Campus-Lösung gekommen.

Mögliche Vorteile sind erst einmal vom Tisch

Von der auch Regis-Breitingen gleich zweifach hätte profitieren können. Die Stadt wäre nicht nur ihr Problem mit der Oberschule losgewesen. Sie hätte womöglich auch aus einer neuen Grundschule in Deutzen einen Vorteil ziehen können. Die Grundschule in Breitingen droht, trotz eines gerade erst fertiggestellten Anbaus, schon wieder zu klein zu werden. In Deutzen würde eine neue Grundschule mit Kindern aus dem Ort allein vermutlich nicht ausgelastet.

Das alles ist jedoch vom Tisch. Im Stadtrat von Regis-Breitingen wertete eine Mehrheit den Wert und den Nutzen der Oberschule im eigenen Ort höher als die Chance auf einen Neubau im Nachbardorf.

Für den Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) ist das eine „Entscheidung gegen die ganze Region“. Eine, von der er hofft, dass sie nicht das letzte Wort in der Sache ist. Er plädiert dafür, dass sich alle Beteiligten noch einmal an einen Tisch setzen. Damit meint er die Bürgermeister beider Orte, das Landratsamt, das Landesamt für Schule und Bildung und das Kultusministerium.

Neukieritzsch braucht Entscheidung zur Grundschule Deutzen

Wobei sein Regiser Amtskollege Jörg Zetzsche (Freie Wähler) in einer solchen Gesprächsrunde weniger Sinn sieht, wie er der LVZ sagte. „Mich muss er nicht überzeugen“, so Zetzsche, der für die Abgabe der Schulträgerschaft abgestimmt hatte. Und auch die drei genannten Behörden seien dafür, ist er sicher. „Überzeugen müssen wir die Stadträte.“

Unabhängig davon muss man sich in Neukieritzsch jetzt Gedanken machen, wie es mit der Grundschule Deutzen weitergehen soll. „Der Gemeinderat muss Flagge zeigen“, fordert Hellriegel. In einer Runde mit Gemeinderäten, beiden Schulleiterinnen und Eltern ist kürzlich die Integration der Deutzener in die Neukieritzscher Grundschule schon einmal angesprochen worden.

Die Kapazität sei vorhanden, eng könnte es dennoch werden, äußerte die Neukieritzscher Leiterin Annett Brückner. Zur Sprache kam auch: Eltern, die für ihre Kinder den jahrgangsübergreifenden Unterricht gewählt haben, ist wichtig, dass der nicht abrupt beendet wird. Ein Vertreter des Landesamtes für Schule und Bildung sagte das zu.

