Regis-Breitingen

In Regis-Breitingen steht am 21. April der Haushaltplan auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Stadtrates. Der Etat für 2022 soll zunächst in einer zweiten Lesung diskutiert und danach beschlossen werden. Auch die Bestätigung des Investitionsplanes der Kommune ist vorgesehen. Die Sitzung beginnt 18 Uhr und findet erneut im Bürgersaal des Ortsteiles Ramsdorf in der Hauptstraße 85 statt. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Außerdem sollen die Abgeordneten Beschlüsse fassen über eine Satzung, die regelt, welche Kosten und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr anfallen, sowie eine zweite zu Brandverhütungsschauen. Darüber hinaus geht es um weitere finanzielle Angelegenheiten und um einen Grundstücksverkauf. Ebenso wird die im Raum stehende Fusion des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) und des Abwasserzweckverbandes Espenhain eine Rolle bei der Stadtratssitzung spielen.

