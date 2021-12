Regiser Wehrleiter weist Vorwürfe zurück: „Falschaussage“

Regis-Breitingen

Stadtwehrleiter Mario Ruß hat öffentlich Vorwürfe gegen die Freiwillige Feuerwehr Regis-Breitingen zurückgewiesen. Auf einer Sitzung des Stadtrates trat er Beschuldigungen entgegen, diese hätte der Gemeinde Neukieritzsch überhöhte Abrechnungen geschrieben. Er wende sich gegen „Falschaussagen des Stadtrates Karsten Jockisch“, sagte Ruß. Dessen Behauptungen seien für ihn „der Vorwurf des Betruges“.

Unterstützung mit Einsatzleitwagen

Hintergrund ist ein Zwist zwischen den beiden Feuerwehren, der zuletzt zur Kündigung einer Vereinbarung über gegenseitige Hilfe geführt hatte. In dieser Zusammenarbeit hatten die Regiser die Neukieritzscher bei deren Einsätzen mit einem Einsatzleitwagen unterstützt. Der Streit dreht sich um das auf diesem Fahrzeug eingesetzte Personal, welches die Stadt Regis-Breitingen der Gemeinde in Rechnung gestellt hatte.

Regiser Ex-Wehrleiter nun in Neukieritzscher Verwaltung

Jockisch, der CDU-Stadtrat ist und bis 2019 selbst Stadtwehrleiter in Regis und damit Ruß-Vorgänger war, ist in der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch für Angelegenheiten des Brandschutzes und der Feuerwehr zuständig. Er äußerte sich in der Sitzung nicht zur Kritik.

Die Löschhilfevereinbarung gilt noch bis Ende des Jahres. Sie sieht nur die gegenseitige Abrechnung von Verbrauchsmitteln vor.

