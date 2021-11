Elstertrebnitz

Der Zuspruch zur Impfaktion in Elstertrebnitz sprengt die Erwartungen. „Wir haben für den Sonnabend mehr als 300 Termine vereinbart“, staunt Bürgermeister David Zühlke (CDU). „Dabei kommen die Leute nicht nur aus der Gemeinde. Sie haben sich auch aus dem benachbarten Sachsen-Anhalt und sogar aus Bad Lausick angemeldet.“ Die Kurstadt ist gut 40 Kilometer entfernt.

Terminvergabe – wenig Stau erhofft

Zwei Ärzte und drei Impf-Teams sind für den Corona-Schutz in der Turnhalle im Einsatz. Für die neunstündige Aktion sind entsprechende Listen erstellt worden, damit die Interessenten möglichst nicht lange warten müssen. „Bei uns dürfte nicht viel Stau sein – wenn sich die Menschen hoffentlich an ihre Termine halten“, so Zühlke. Was ihn besonders freut, ist, dass viele wegen ihrer Erstimpfung kommen. „Je mehr den Piks gegen Corona erhalten, umso besser.“

Neue Aktion am 18. Dezember

Wegen der großen Nachfrage, die die Möglichkeiten des einen Tages in der kleinen Gemeinde übersteigt, hat der Bürgermeister bereits eine zweite Impfaktion organisiert. Die Kommune hat sich dafür wieder die Dienste der Ärzte Dr. Jan Walther aus Kitzen und Dr. Heinz-Dietrich Becker aus Pegau gesichert. Am 18. Dezember ab 9 Uhr geht es in der Turnhalle weiter. „Erneut nur mit Terminvereinbarung“, weist David Zühlke hin. Diese kann zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung telefonisch unter 034296/7 28 25 erfolgen; eine E-Mail-Adresse soll bereitgehalten werden. Zur Verfügung stehen dann die Impfstoffe Moderna und Biontech für Erst-, Zweit- und Boosterimpfung.

