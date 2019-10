Regis-Breitingen

Ein 31-jähriger Fahrer eines Golf Cabriolet ist am Montagabend in Regis-Breitingen gegen eine Mauer geknallt. Infolge eines Reifenplatzers war er aus der Spur geraten und von der Straße abgekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Fahrer bei dem Unfall verletzt.

Allerdings sind die Verletzungen nicht die einzigen Folgen des Crashs. Nach dem Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Drugwipetest ergab weiterhin, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von LVZ