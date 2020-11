Reihenweise Absagen für Veranstaltungen im Advent in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Schaut man auf den Veranstaltungskalender der Gemeinde Neukieritzsch, verfliegt vorweihnachtliche Stimmung ganz schnell: Absagen über Absagen wegen der Corona-Pandemie sind dort zu lesen. Das betrifft auch die große Weihnachtsgala der Vereine, die unter der Organisation des Neukieritzscher Kulturvereins am 20. Dezember in der Parkarena hätte stattfinden sollen.

Doch ohne die Gewissheit, die Veranstaltung wirklich durchführen zu können, wollte der Kulturverein die Vereine, Kindergarten, Schule und Hort nicht die aufwändigen Proben absolvieren lassen.

Die erste Weihnachtsabsage betrifft das Lichterfest am 28. November, zu der der Heimatverein und die Feuerwehr Lippendorf-Kieritzsch gemeinsam einladen wollten. Am selben Tag wäre auch Weihnachtsmarkt in Großzössen gewesen.

Keine Weihnachtsausfahrt der Großzössener

Der fällt genauso aus wie das Seehaus-Adventscafé am Hainer See und das Weihnachtsliedersingen mit dem Männerchor Lobstädt und der Liedertafel Regis-Breitingen am 2. Dezember. Der Verein IG Neue Helene Großzössen hat auch seine Weihnachtsbusfahrt am 6. Dezember gestrichen. An dem Tag entfällt auch ein festliches Weihnachtskonzert mit dem Gemischten Chor Neukieritzsch.

Am 13. und am 20. Dezember hätten weitere Weihnachtskonzerte mit dem Männerchor Lobstädt und der Liedertafel Regis-Breitingen stattfinden sollen. Doch auch diese Veranstaltungen in den Kirchen von Kahnsdorf und Lobstädt sind bereits abgesagt worden.

Der Männerchor Lobstädt hat seine kulturellen Tätigkeiten bis zum Jahresende komplett eingestellt. Zum Zeichen seiner Präsenz stellt er aber traditionsgemäß seinen Schwibbbogen an der Lobstädter Feuerwehr auf, wo der bis ins nächste Jahr leuchten soll.

Gemischter Chor hofft noch

Hoffnung, vor Publikum auftreten zu können, macht sich offenbar noch der Gemischte Chor Neukieritzsch. Der hat sein Adventsliedersingen am 29. November in der Kirche in Deutzen jetzt zwar auch abgesagt. Noch nicht aber das festliche Weihnachtskonzert, welches am 20. Dezember im Festsaal der Gemeinde Neukieritzsch stattfinden soll.

„Wir wollen an dem Tag auf jeden Fall etwas machen, und wenn wir nur zu viert singen“, zeigt sich Chorvereinsvorsitzende Christine Vetter entschlossen. Notfalls werde man sich einen anderen Raum suchen, wenn die Gemeinde den Saal nicht zur Verfügung stellen kann. Andere Veranstaltungen in kleiner Form hätten gezeigt, dass es möglich sei, genügend Abstand zum Publikum zu wahren, so Christine Vetter.

In den Sternen steht in diesem Jahr noch das Schicksal einer ganz besonderen Neukieritzscher Traditionsveranstaltung. So wie schon seit mehreren Jahrzehnten will nämlich auch in diesem Jahr am Nachmittag des 24. Dezember der Weihnachtsmann auf dem Marktplatz von Neukieritzsch viele Kinder beschenken.

Von André Neumann