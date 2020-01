Rentnercafé und Karneval: Das ist 2020 kulturell in Wiederau los

Pegau/Wiederau

Das kulturelle Leben in Wiederau stützt sich im Wesentlichen auf drei Eckpfeiler: die Freiwillige Feuerwehr, den DRK-Ortsverband und den Kulturverein Wiederau. Letzterer zählt 30 Mitglieder, altersmäßig gemischt von Anfang 30 bis Mitte 80, und steht unter der Leitung von Frank Scheibe und Nadine Meyer.

Vom Neujahrsfeuer bis Adventsfensterweg

„Wir haben wieder viel vor“, lässt die Vereinssprecherin Susan Genee durchblicken und legt den Terminplan für 2020 vor. Dieser startet mit dem Neujahrsfeuer am 11. Januar ab 16 Uhr auf der Festwiese. Fest verankert sind ebenso der Frauentagsfrühschoppen am 8. März, das Osterfeuer am 12. April, der Tag der offenen Tür im Gerätehaus der Feuerwehr am 1. Mai, das Dorf- und Kinderfest vom 12. bis 14. Juni sowie das Feuerwehr- und Vereinsfest am 12. September.

Abgerundet wird der Jahresplan mit einer Dankeschönfeier am 7. November, der Seniorenweihnacht am 28. November und dem beliebten Adventsfensterweg unter der Federführung von Dieter Frankenberg. Zudem findet am 6. Dezember ein Nikolausfrühschoppen in der Feuerwehr statt.

Roter Faden: Nähnachmittage und Skat

Parallel dazu nehmen die Vereine wieder den roten Faden aus den Vorjahren auf und organisieren Nähnachmittage unter der Leitung von Susan Weigel im Bürgerhaus, Skatturniere sowie Dia-Vorträge über die Markranstädter Automobilfabrik und das Schloss Wiederau (November).

Eine Premiere gibt es darüber hinaus im Frühjahr mit dem Kaffeetreff für Rentner im Bürgerhaus. Dieses soll die älteren Einwohner aus Wiederau, Weideroda und Großstorkwitz ansprechen und zu einer festen Größe werden, erklärt Susan Genee. „Wir hoffen, dass es ein Selbstläufer wird“.

Hilfe bei Großstorkwitzer Jahrfeier

Schon bei der 900-Jahrfeier vergangenes Jahr in Großstorkwitz demonstrierten die drei Dörfer ihren engen Zusammenhalt. „Wir haben Bäume gepflanzt, eine Bank auf dem Sportplatz aufgestellt und geholfen, die Strohpuppen aufzubauen“, erklärt die Vereinssprecherin weiter. Es war ein schönes Miteinander, sind sich alle Seiten einig.

Einen Tulpenbaum und eine Silberpappel hatten die Wiederauer als Geburtstagsgeschenk mit nach Großstorkwitz gebracht. Quelle: Kathrin Haase

„Zurzeit arbeiten wir an einem Flyer“, so die Vereinssprecherin weiter. Darin will sich das Trio Kulturverein, Feuerwehr und DRK näher vorstellen, Ansprechpartner und Kontaktdaten veröffentlichen sowie die Vorhaben im neuen Jahr auflisten. Gerade für die zugezogenen Familien sei das ein guter Leitfaden für das Leben im Dorf.

Begegnungsstätte mit Leben füllen

Mit dem neuen Bürgerhaus am Festplatz, das im Mai vergangenen Jahres eingeweiht wurde, verfügen die Dörfer Wiederau, Weideroda und Großstorkwitz nun auch über eine moderne Begegnungsstätte. Der Kulturverein ist Hauptnutzer des Gebäudes, aber darüber hinaus könne es auch von anderen Vereinen oder Privatpersonen gemietet werden, etwa für Vorträge, Familienfeiern, Tanz- und Spielabende. „Wir freuen uns über regen Zuspruch aus allen Ortsteilen“, sagt Susan Genee, „um die Begegnungsstätte mit Leben zu erfüllen“.

Von Kathrin Haase