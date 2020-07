Revision: Corona lässt Block im Kraftwerk Lippendorf zwanzig Tage länger still stehen

Neukieritzsch/Lippendorf

Zwanzig Tage längeren Stillstand verursacht die Corona-Pandemie dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf. Ohne das Virus hätte die derzeit laufende Revision nicht ganz zwei Monate gedauert. Wegen der damit verbundenen Einschränkungen sind es zweieinhalb Monate.

Dabei war wegen der Pandemie schon der Beginn des großen Eingriffs in dem der Leag gehörenden Block R um drei Wochen verschoben worden. Der zweite, Block S, gehört dem Energiekonzern EnBW, der ihn im vergangenen Jahr für mehrere Monate hatte abschalten lassen. Wie in einer Pandemie eine solche Revision ablaufen soll, bei der Personal von fast 50 Firmen zusätzlich im Werk ist, dafür gab es keine Vorgaben.

Revision in Zeiten von Corona: Kraftwerksleiter Christian Rosin Quelle: André Neumann

„Wir haben uns an der Entscheidung eines anderen Kraftwerkes orientiert“, sagt Kraftwerkschef Christian Rosin. „Es dürfen nicht mehr als 250 Servicekräfte gleichzeitig hier sein. Unter anderem diese Beschränkung führt zu der zwanzig Tage längeren Revisionszeit. Die Arbeiten am Block R begannen am 30. Mai und werden planmäßig bis zum 13. August dauern.

Kraftwerk erzeugt seit zwanzig Jahren Strom

Dann folgt eine voraussichtlich bis zu zwei Wochen lange Anfahr- und Probebetriebszeit. Das ist länger als üblich, hat aber einen guten Grund. „Wir erneuern 70 bis 80 Prozent der Leittechnik an diesem Block“, sagt Revisionsleiter Henry Förster. Damit habe man es am Ende der Revision nahezu mit einer Neuinbetriebnahme zu tun.

Inhalt der Revision seien drei große Pakete, erklärt Rosin. Teil eins seien Inspektionen, Prüfungen und Wartungen, die der Gesetzgeber vorschreibe. Zweitens gehe es um Maßnahmen zur Ertüchtigung des Werkes und zur Gewährleistung der weiteren Laufzeit, etwa durch Reparaturen und Beseitigung von Verschleiß. Das Kraftwerk arbeitet seit 20 Jahren und muss nach den aktuellen Gesetzen zum Kohleausstieg noch 15 Jahre Energie erzeugen.

Das Kraftwerk Lippendorf erzeugt seit zwanzig Jahren Strom aus Braunkohle. Derzeit dampft und raucht es nur aus einem der Kühltürme. Quelle: André Neumann

Drittens schließlich werden am Kraftwerk Veränderungen vorgenommen, die erforderlich sind, um künftige neue gesetzliche Anforderungen erfüllen zu können. Konkret wird diesmal die Rauchgasentschwefelungsanlage umgebaut, weil diesbezüglich in Europa demnächst neue Regeln gelten.

Turbine teilweise auseinander genommen

Alle Arbeiten zusammen kosten die Leag rund 30 Millionen Euro, sagt Rosin. Rund zwei Drittel davon würden über Aufträge an Firmen in der Region umgesetzt, es seien aber auch europaweit Unternehmen gebunden.

Ein besonders großes Bauteil war zur Wartung und Reparatur beispielsweise zur Firma General Electric ( GE) nach Berlin geschickt worden und ist zurück. Dieser sogenannte Läufer ist eine Art Rad mit vielen Flügeln aus einem Teil der riesigen Turbine. Drei Meter dick und lang und 65 Tonnen schwer. Es stecken mehrere davon in einer Turbine. Dieser hier sei jetzt nach zehn Jahren erstmals wieder ausgebaut worden, sagt Mathias Friedrich, der für die GE-Company den Wiedereinbau leitet.

An einer anderen Stelle in der riesigen Maschinenhalle nehmen Rudolf Stöhr und Charilaos Kaitsiotis vom TÜV Rheinland den Teil der Hülle der Turbine unter die Lupe, die den Läufer später wieder aufnimmt. Mit Magnetpulver und einem speziellen Licht suchen sie nach Rissen in der 30 Tonnen schweren Schale.

Rudolf Stöhr (l.) und Charilaos Kaitsiotis untersuchen ein Teil der Turbine von Block R. Quelle: André Neumann

Reparaturen auch am Kessel und im Kühlturm

Auch an anderen Stellen in der Halle sind Monteure am Arbeiten. Aber nur in einer Hälfte. Mit Farben, einer Windrose am Eingang und mit den großen Leuchtbuchstaben R und S wird hier sichtbar gemacht, welche Anlagen zu welchem Kraftwerksblock gehören. Das ist wichtig für die Arbeitssicherheit.

Nicht nur in der Halle, auch am Dampferzeuger, dem riesigen Heizkessel, wird überprüft, und repariert. Im Inneren würden unter anderem rund 300 Quadratmeter Heizfläche erneuert. Um Verschleißschichten an großen, heißen Leitungen zu erneuern, muss sogar Mauerwerk aufgebrochen werden.

Und im Kühlturm des Blockes werden Teile der inneren Schutzschicht erneuert. Hier arbeiten Monteure auf einer Bühne, die von einem Hubschrauber in den Turm hineingelassen wurde.

Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona-Infektion

Wegen der Corona-Pandemie gelten während der Revisionszeit etliche Regeln, die Ansteckungsquellen vermeiden sollen. Neben der begrenzten Zahl der Servicekräfte gehören dazu unter anderem ein großes Speisezelt und mehr Aufenthaltscontainer als sonst.

Die fremden Mitarbeiter sind bei Symptomen zur Selbstauskunft verpflichtet, und das eigene Personal wird von Servicekräften weitgehend abgeschottet. In Aufzügen müssen Masken getragen werden, zudem werden die großen Lastenaufzüge jetzt von Bedienern gefahren. Die achten darauf, dass nicht zu viele Leute einsteigen.

Von André Neumann