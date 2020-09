Groitzsch/Pegau

Seit sieben Jahren wird darüber diskutiert, ob Groitzsch einen großen Rewe-Markt mit Vollsortiment plus eine Rossmann-Drogerie bauen darf oder nicht. Im Juli nun kam die Genehmigung. Groitzsch hoffte, dass der Investor jetzt endlich zügig beginnen kann. Doch ist es laut Gesetz erlaubt, Widerspruch gegen die Baugenehmigung einzulegen, wenn man Einwände hat. Pegau hat jede Menge Einwände – ging in Widerspruch und will notfalls klagen. Damit könnte das ohnehin langwierige Projekt weiter verzögert werden.

Der Pegauer Bürgermeister Frank Rösel ist es leid, dass seiner Stadt in dieser Sache immer der Schwarze Peter zugeschoben wird, sagte er gegenüber der LVZ. Seiner Meinung nach würden in Pegau Bauprojekte ständig verhindert, während Groitzsch einen Markt nach dem anderen vergrößern könne.

Lidl-Vergrößerung und Netto-Neubau in Pegau abgelehnt

Die Pegauer Lidl-Vergrößerung sei wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet abgelehnt worden. Wie auch die Bauvoranfrage von Netto zum Neubau eines Marktes mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche – der Markt wäre zu groß und städtebaulich nicht integriert. Diese Gründe seien für Pegau „mehr als fragwürdig“. Zudem verlor die Stadt ihren Rewe-Markt in der Audigaster Straße vor rund zwei Jahren.

Die schraffierte Fläche umfasst das Gebiet für eine mögliche Ansiedlung von Rewe plus Drogeriemarkt. Quelle: LVZ-Archiv

In Groitzsch dagegen sei ein Netto-Markt mit 1150 Quadratmeter Verkaufsfläche gebaut worden, der Neubau eines größeren Penny-Marktes vorgesehen und der Rewe-Markt mit 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche genehmigt. Beide Kleinstädte würden zu einem grundzentralen Verbund gehören. Aber: „In Groitzsch geht alles, in Pegau nichts. Da fragt man sich doch, wie kann das sein?“, so Rösel.

Rösel : Groitzsch erhöht Verkaufsfläche um 3500 Quadratmeter

Es entspreche nicht der Wahrheit, „dass wir den Rewe-Markt und die Drogerie verhindern wollen“. Eine Drogerie werde gebraucht, egal ob sie in Groitzsch oder Pegau steht. Sie könnte auch schon längst fertig sein, doch der Investor habe den Bau mit einem neuen Supermarkt verknüpfen wollen.

Frank Rösel: „In Groitzsch geht alles, in Pegau nichts. Da fragt man sich doch, wie kann das sein?“ Quelle: LVZ-Archiv

„Mit den geplanten Vorhaben wird sich die Verkaufsfläche in Groitzsch um rund 3500 Quadratmeter erhöhen, während eine Erhöhung um 200 Quadratmeter bei Netto in Pegau durch die Genehmigungsbehörden blockiert wird“, kritisierte Rösel. Hinzu käme: Riesige Märkte würden den vielen kleinen Geschäften, welche die Innenstädte beleben, noch mehr schaden.

Pegau will notfalls klagen

Aus diesen Gründen sei man in Widerspruch gegangen und warte nun auf die Ergebnisse der Abwägung dieser Einwendungen. Es gehe nach Rösels Meinung hier um Augenmaß, die den Märkten eine vernünftige Entwicklung ermöglicht und den Einzelhändlern noch Luft zum Überleben lasse.

Der Widerspruch zur Baugenehmigung ist noch nicht der letzte Schritt, den Pegau gehen will. Man wolle „die Zulässigkeit der Größe von 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche einer gerichtlichen Überprüfung unterziehen“, sagte Rösel. Will heißen: Wenn Pegaus Einsprüche gegen die Baugenehmigung nicht gehört werden, will die Stadt klagen.

Entstehen soll der Rewe-Markt inklusive Backshop mit 1500 Quadratmetern sowie eine Drogerie mit noch einmal 700 Quadratmetern neben der Bundesstraße 176 am südlichen Ortseingang. Ursprünglich war eine noch größere Supermarktfläche geplant, sie wurde jedoch verringert, was Pegau aber nicht ausreichte.

Groitzsch. Es wurde lange genug über das Projekt gestritten, alles mehrmals geprüft. Jetzt gibt es eine Baugenehmigung und nun sollte es losgehen. Viele Bürger freuen sich auch, dass damit endlich eine große Drogerie in ihre Region kommt.

Für mich ist die ganze Diskussion nicht nachvollziehbar. Groitzsch und Pegau liegen so eng beieinander. Da ist es doch egal, wo der große Markt und die Drogerie sind. Wahrscheinlich werden beide Orte irgendwann ohnehin zu einer Kommune werden. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

