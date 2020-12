Riesen-Solarpark: Rötha stimmt Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen zu

Rötha

Die Stadt Rötha hat als erste Kommune den Weg freigemacht für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit an den behördlichen Planungen für einen großen Solarpark zwischen Rötha und Kahnsdorf. Ein Unternehmen will dort eine Fotovoltaikanlage auf einer Fläche von rund 500 Hektar errichten. Das Areal zwischen der Pleiße, dem Kahnsdorfer See und der Ortslage Kahnsdorf berührt Flächen von Neukieritzsch, Böhlen und Rötha.

Mit Mehrheit stimmte der Röthaer Stadtrat jetzt für den Abschluss einer Zweckvereinbarung mit Neukieritzsch und Böhlen. Auf Grundlage dieses Dokuments wollen die Kommunen für das Vorhaben ihre Flächennutzungpläne ändern und eine abgestimmte Bauleitplanung betreiben. Zugleich soll ein gemeinsamer städtebaulicher Vertrag mit dem Investor, der Firma Move on Energy, abgeschlossen werden.

Nach den Röthaer Abgeordneten wird das Papier in der kommenden Woche auch den Räten in Neukieritzsch und Böhlen zum Abschluss der Zweckvereinbarung vorliegen. Der geplante Solarpark wäre nach heutigem Stand der größte von Deutschland. Seine Energieausbeute würde nach Unternehmensangaben rechnerisch zur Versorgung von rund 180 000 Vier-Personen-Haushalten ausreichen.

Die drei Bürgermeister halten den Standort für geeignet, weil er kaum Siedlungen beeinträchtigt und weil die Kippenflächen des ehemaligen Tagebaus Witznitz für die Landwirtschaft wenig lukrativ sein sollen. Die Stadtchefs erhoffen sich von dem Projekt zudem eine Perspektive für den Industriestandort Böhlen-Lippendorf. Das Unternehmen Move on Energy hat weitreichende Begleitmaßnahmen für die Umwelt und für die Landschaftsgestaltung zugesagt, unter anderem Sichtschutzhecken, Rad- und Reitwege.

Mit dem Beschluss des Stadtrates wird der Röthaer Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) ermächtigt, die Vereinbarung mit seinen Amtskollegen zu unterzeichnen. Rötha hat mit Abstand den geringsten Anteil an der für den Solarpark vorgesehenen Fläche.

Von André Neumann