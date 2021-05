Riesensolarpark bei Neukieritzsch: Infoveranstaltung unter freiem Himmel

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Der Ortschaftsrat für Lobstädt, Großzössen und Kahnsdorf möchte eine öffentliche Informationsveranstaltung über den geplanten Solarpark bei Kahnsdorf organisieren. Der „Energiepark Witznitz“, wie das Vorhaben offiziell heißt, soll sich über rund 500 Hektar zwischen der Pleiße, der Ortslage Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See erstrecken. Aktuell läuft die Bebauungsplanung zur Erlangung des Baurechtes.

Solarpark-Projekt mehr Menschen vorstellen

Bislang wurde das Vorhaben den Stadt- und Gemeinderäten in den betroffenen Kommunen Böhlen, Rötha und Neukieritzsch vorgestellt. Wobei es Thema in mehreren öffentlichen Ratssitzungen war. Jetzt peilt der Ortschaftsrat eine öffentliche Veranstaltung für den 10. Juni an, der Beginn soll 19 Uhr sein. Wegen der Corona-Pandemie ist vorgesehen, diese im Hafen von Kahnsdorf unter freiem Himmel stattfinden zu lassen.

Akzeptanz und Zweifel

Im Ortschaftsrat werden die Pläne für den vorläufig mit Abstand größten Solarpark in Deutschland als durchdacht und stimmig und als Chance für die Region nach dem Kohleausstieg gesehen. Zugleich bestehen offenbar noch immer Zweifel daran, ob die Flächen, die mit den Solarmodulen überbaut werden sollen, wirklich so schlecht sind „dass man sie nicht mehr landwirtschaftlich oder für eine Waldpflanzung nutzen kann“, heißt es im Protokoll der Sitzung.

Von André Neumann