Ein anonymer Schreiber beschuldigt Kinder, Tiere am Feuerlöschteich in Kitzen bei Pegau zu quälen. Stadtverwaltung und Angelverein wollen aktiv werden. Friedrich Richter vom Angelverband findet es eigenartig, in solch einem Fall nicht selbst einzugreifen und stattdessen anonyme Briefe zu schreiben.