„Ring frei“ für Bornaer Boxlegende: Empfang als Überraschung für Scheida

Borna

Großer Bahnhof für einen großen Sportler. So geschehen am Sonntagvormittag in der Lothar-Scheida-Sporthalle Gnandorf. Dort gab es für den Namensgeber der Halle einen Empfang: Lothar Scheida, der Vater des Bornaer Boxsports, hatte am Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Nun kamen Freunde und Wegbegleiter des einstigen Sportlers und Trainers, aber auch Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) zusammen, um dem nur körperlich kleinen Mann zu gratulieren.

Unerwartete Überraschung

Für den Jubilar, der seit einigen Jahren im Pflegeheim in Borna-West lebt, eine unerwartete Überraschung. Eingefädelt hatte sie Hans-Peter Hofmann, einst Boxer wie Scheida, längst Präsident des SC Borna und gewissermaßen eine Art Sohn des Jubilars. Der Geehrte staunte jedenfalls nicht schlecht.

Er war unter einem Vorwand („Lothar, du sollst noch einmal eine Trainingseinheit leiten.“) in die Halle gebracht worden, wo sich ein Vorhang öffnete, hinter dem mehr als 50 Leute warteten. Sie begrüßten ihn mit einem dreifachen „Ring frei“. Darunter ehemalige Spitzensportler und junge Leute, die versuchen, in die großen Fußstapfen der Bornaer Boxlegende zu treten. Oder die einfach Spaß am Boxtraining haben.

Ohne Lothar Scheida kein Boxen in Borna

So wie Christiane Neuhäuser. Die Jurastudentin mit Wurzeln in Frohburg kommt seit einigen Monaten regelmäßig zu den Trainingsstunden in die Halle. Ursprünglich war sie Turniertänzerin. Sie boxt jetzt, weil das ihr Selbstvertrauen stärkt, sagt sie. Lothar Scheida kannte sie bis dato nicht. „Aber ohne ihn gebe es in Borna kein Boxen.“ Und die junge Frau könnte nicht ihrer neuen Leidenschaft nachgehen.

Dahl: Ich habe ihm alles zu verdanken

Das gilt zweifellos auch für Sven Dahl. Der 42-Jährige, der heute eine Physiotherapie in Zschopau betreibt und Vizepräsident des Box-Verbandes Sachsen ist, brachte es auf den Punkt: „Ich habe ihm alles zu verdanken.“ Scheida sei es gewesen, der ihm 1994 den Wechsel nach Chemnitz ermöglicht hatte, in einer Zeit, als sächsische Boxvereine kaum über den eigenen Kirchturm hinausblickten. Für den Faustkämpfer aus Borna, der seinem Heimatverein bei Turnieren immer treu blieb, die Chance, mit den Chemnitzern am regelmäßigen Ligabetrieb teilzunehmen und in die deutsche Spitze aufzusteigen.

Sven Dahl (l.) gratuliert seinem einstigen Trainer Lothar Scheida in der Sporthalle Gnandorf. Quelle: Nikos Natsidis

Über Vereinsgrenzen hinaus gedacht

Dass Lothar Scheida, der mit einer Gehhilfe in die Sporthalle gekommen war, immer auch über die eigenen Vereinsgrenzen hinausgeschaut hat, machte Andreas Graf vom 1. Box-Club Torgau klar. Scheida habe sich nicht nur um die Bornaer Boxer gekümmert. „Bei Wettkämpfen ist er auch in unsere Ecke gekommen und hat uns geholfen“, so der 57-Jährige.

Boxtrainig für verhaltensauffällige Kinder

Torsten Reitter, einstmals Aktivposten im Bornaer Gewerbeverein und vor sieben Jahren Oberbürgermeisterkandidat für die AfD in Borna, hatte eine speziellen Grund, dem Jubilar zu gratulieren. Er betreibt ein Kinderhaus im Kitzscheraner Ortsteil Braußwig, in dem verhaltensauffällige Kinder betreut werden. Einige davon gehen zum Boxtraining nach Borna, „und das wäre ohne Lothar Scheidas Wirken nicht möglich gewesen“.

Kontakt seit der Spartakiade 1979

Auch der Präsident des Box-Verbandes Sachsen, Olaf Leib, war nach Borna gereist. Er kennt den Mann, der nach der Flucht aus seiner Heimat in Ostpreußen nach dem Krieg in Sachsen gelandet und in Borna geblieben war, schon mehr als vier Jahrzehnte. „Ich habe ihn zum ersten Mal 1978 gesehen und dann ein Jahr später wieder bei der Spartakiade in Berlin.“ Und er brachte das Wirken von Lothar Scheida auf den Punkt: „Solche Leute fehlen uns heute.“

Von Nikos Natsidis