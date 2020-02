„Rock für den Frieden“ kommt auf Volksplatz in Borna

Borna

Da werden Erinnerungen wach. Am 4. Juli gibt es auf dem Bornaer Volksplatz „ Rock für den Frieden“. Eine Wiederauflage des Musikfestivals, das in den 80er-Jahren im Berliner Palast der Republik an wenigen Tagen bis zu 20 000 Besucher anlockte. Ganz so viele werden sich nicht auf dem Areal hinter dem Breiten Teich einfinden. Attraktiv ist die Veranstaltung mit dem legendären Ruf, hinter der der Sächsische Ostalgie-Verein Böhlen steht und bei der es sich um eine Premiere handelt, allemal.

Quaster auf dem Bornaer Volksplatz

Denn es kommen Leute, die durchaus noch klangvolle Namen haben. Bereits fest steht nach Angaben von Pedro Dannenberg, Sprecher der Organisatoren, dass mit Dieter Hertrampf der Sänger auf der Volksplatzbühne stehen wird, der den wohl größten Puhdys-Hit gesungen hat – „Alt wie ein Baum“. Hertrampf, besser bekannt unter seinem Spitznamen Quaster, ist aber nur einer von mehreren alten Bekannten.

Gebucht haben die Macher des Ostalgie-Vereins ( Dannenberg: „Wir wollen die DDR nicht verherrlichen, sondern uns auf unsere Jugend besinnen.“) auch die Gruppe Berluc. Auch die gehörte zu den Bands beim „ Rock für den Frieden“ im Palast der Republik und dürfte mit ihren Titeln „Hallo Erde, hier ist Alpha“ und „No bomb“ bei den meisten Leuten jenseits der 50 Erinnerungen auslösen. Ebenfalls engagiert sind „Die Zöllner“. Moderator der Veranstaltung ist kein geringerer als Jürgen Karney, der mit „Bong“ die Wertungssendung des DDR-Fernsehens präsentiert hat.

Kommt zum „Rock für den Frieden“: die Gruppe Berluc. Quelle: Volkmar Heinz

Benefiz in Rötha

Pedro Danneberg steht aber auch selbst auf der Bühne – als Liedsänger und Gitarrist der bekannten Röthaer Band „Romantica“. Die lädt seit fünf Jahren zum Benefizkonzert ins Röthaer Mehr-Generationen-Haus ein, dessen Erlös der Elternhilfe Leipzig und damit einem Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder zugute kommt. Im letzten Jahr waren das 2500 Euro.

Die Röthaer Band „Romantica“. Quelle: Jens Paul Taubert

Jürgen Karney kommt nach Borna

Entstanden ist die Idee, „ Rock für den Frieden“ wieder aufleben zu lassen, im Ostalgie-Verein, der seit Jahren zur BBS-Disco ins Böhlener Kulturhaus einlädt. BBS steht hierbei für Betriebsberufsschule. Dort waren bereits Berluc und Jürgen Karney zu Gast. „ Böhlen wäre aber für uns zu klein gewesen“, sagt Macher Dannenberg. Der Volksplatz bietet hingegen ausreichend Platz.

Das Rockfestival der besonderen Art ist aber keine Abendveranstaltung, nicht zuletzt, weil noch weitere Künstler auftreten sollen. Los geht es auf dem Volksplatz bereits mittags – und zwar mit Gerhard Adolph. Der Mann vom Jahrgang 1937 ist nicht nur als einstmals bester Geher der DDR bekannt. Als Adi moderierte er von 1964 bis 1991 die Sendung „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ im DDR-Fernsehen und wurde dadurch Generationen von Kindern bekannt. Damit ist er nach wie vor unterwegs – auch vor dem Auftritt der Musiker auf dem Volksplatz.

Adi alias Gerhard Adolph ist nach wie vor in Form. Quelle: Dietrich Flechtner

Karten für den „ Rock für den Frieden“ gibt bis Ende Februar unter www.ostalgieverein.de zu 15 Euro. Anschließend werden sie unter dem Ticketportal Reservix für 20 Euro verkauft.

Von Nikos Natsidis