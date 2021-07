Rock in Sympony: „Smoke on the Water“ auf dem Bornaer Volksplatz

Borna

Rockmusik vom Feinsten im Sound eines klassischen Sinfonierochesters – das gibt es am 17. Juli auf dem Bornaer Volksplatz. Bei „Rock in Symphony“ dürfen sich die Besucher auf ein Klangerlebnis der Extraklasse freuen, wenn das Leipziger Symphonieorchester (LSO) und eine Rockband mit Musikern der Leipziger Musikhochschule Hits der bekannten Hardrockbands „Deep Purple“ und „Led Zeppelin“ erklingen lassen. Der Beginn der Veranstaltung, hinter der die Stadt Borna und der Bornaer Förderverein des Orchesters stehen, ist 20 Uhr; Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Jon Lord als Vorbild

Für den erkrankten Stephan König, bei dem die musikalische Gesamtleitung liegen sollte, übernimmt David Timm. Der Leipziger Universitätsmusikdirektor und Leiter des Universitätschors ist nachgerade eine Idealbesetzung für den Abend. Er hat schon während seiner Zeit als Thomaner viel Rockmusik gehört und nachgespielt. Jon Lord, legendärer Keyboarder bei Deep Purple, „war eine Zeit lang mein Vorbild“, sagt Timm im LVZ-Gespräch.

Und weiter: „Ich würde am Sonnabend am liebsten mitspielen.“ David Timm erinnert sich zudem an ein Proben- und Partywochenende mit den heutigen „Prinzen“ Sebastian Krumbiegel und Wolfgang Lenk in Pegau, bei dem auch „Smoke on the Water“ gespielt wurde.

Kulttitel auf dem Programm

Der Kulttitel von Deep Purple steht auf dem Volksplatz ebenso auf dem Programm wie weitere Hardrock-Klassiker, etwa „Child in Time“, „Stairway to Heaven“ und „Kashmir“. Und obwohl der berufliche Fokus von Timm vor allem auf Klassik und Barock liegt, ist er im Herzen ein ausgesprochen großer Liebhaber von Jazzmusik.

Jasmin Graf auf dem Volksplatz

Neben der Band und dem LSO stehen die Sänger Daniel Splitt und Jasmin Graf auf der großen Volksplatzbühne. Der Sänger und Schauspieler vom Jahrgang 1974 hat an der Leipziger Musikhochschule studiert. Jasmin Graf ist durch ihre erfolgreiche Teilnahme an der Pro-7-Castingshow „Voice of Germany“ bekannt geworden.

Von Nikos Natsidis