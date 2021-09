Rötha/Espenhain

Ein Bier-Laster blockierte vom frühen Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen die Autobahn 72 südlich von Leipzig. Am Ende der Ausbaustrecke bei Rötha war der Anhänger umgestürzt. Schwere Technik musste ran, um die Fahrbahn zu räumen. Das dauerte.

Polizei: LKW war zu schnell

Der Unfall geschah kurz nach 18 Uhr. Ein LKW MAN mit Anhänger war, von Borna kommend, in Richtung Leipzig unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle endet die A 72 zurzeit. Sie wird einspurig und führt über auf die alte Bundesstraße 95. Der 57-Jährige Fahrer schätzte diese Situation offenbar falsch ein. Er fuhr „zu schnell in diese Linkskurve“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig. Die Folge: Das Fahrzeug schleuderte. Der Anhänger, beladen mit zwölf Tonnen Bier, kippte auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt, doch an ein Durchkommen war an dieser Engstelle nicht mehr zu denken.

Staus auf Umleitungsstrecken

Die Polizei leitete den Verkehr provisorisch Richtung Espenhain von der Autobahn. Später wurde die A 72 bereits an der Abfahrt Espenhain-Süd/Kitzscher dicht gemacht. Allerdings kam es auf der Umleitungsstrecke über die alten B 95 und die Staatsstraße nach Störmthal selbst am späteren Abend noch zu Staus in der Ortslage Espenhain auf der zurück gebauten B 95.

Kran richtet Anhänger auf

Um den verunfallten Laster bergen zu können, wurde ein Kran angefordert. Die Aufrichtung des Anhängers zog sich über viele Stunden hin. Erst am Freitag gegen 4 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Immer wieder Unfälle in dieser Kurve

In der Kurve, die dem LKW zum Verhängnis wurde, gibt es immer wieder Verkehrsunfälle. Erst am vergangenen Sonntag krachte hier ein Dacia in die Böschung. Während der PKW stark beschädigt wurde, ging es auch hier ohne Verletzte ab. Anders Mitte Juli, als sich ein PKW überschlug und zwei Insassen verletzt wurden.

Von Ekkehard Schulreich