Rötha: Eine Stadt sucht einen Bürgermeister

Rötha

Bürgermeisteramt zu vergeben – Bewerber dringend gesucht! So könnte aktuell eine Anzeige des Röthaer Rathauses lauten. Denn dort wird im Sommer ein halbes Jahr vorfristig der Chefposten frei. Und vier Monate vor der Bürgermeisterwahl sieht es so aus: Niemand will den Job.

Die Erklärung über den vorzeitigen Rücktritt von Stephan Eichhorn (parteilos) ist mittlerweile ein halbes Jahr alt. Die reguläre Amtszeit des in Rötha aufgewachsenen Leipzigers dauert bis Ende Januar 2023. Im vergangenen Juli erklärte er aber, schon in diesem Sommer und damit ein halbes Jahr vorfristig aufhören zu wollen.

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) tritt Mitte des Jahres vorzeitig zurück. Quelle: Jens Paul Taubert

Damit fällt Rötha, wo die letzte Bürgermeisterwahl außer der Reihe im Dezember 2015 stattgefunden hatte, in den Wahl-Rhythmus der meisten anderen Kommunen mit dem aktuellen Termin 12. Juni. Für die politischen Akteure in Rötha scheint das dennoch alles zu schnell zu gehen. Eichhorns Nachfolge ist derzeit absolut offen. Das zeigt eine Abfrage unter den im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen.

„Initiative für Rötha“ weiß von keinem Bewerber

Die Fraktion „Initiative für Rötha“ winkt genau so ab wie die der Linken. Dabei ist der Name von Timo Müller, Fraktionschef der „Initiative“ unter der Hand gelegentlich gefallen. Doch Müller, häufig einer der schärfsten Kritiker des Amtsinhabers, will offenbar genau so wenig Bürgermeister werden wie einer seiner zwei Fraktionskollegen.

Timo Müller von der Wählervereinigung „Initiative für Rötha“. Quelle: Matthias Geuther Fotografie 2019

„Aus unseren Reihen hat aktuell keiner Ambitionen, in das Amt des Bürgermeisters einzusteigen“, sagt er der LVZ auf Anfrage. Und er bestätigt die Flaute, die in Sachen Bürgermeisternachfolge herrscht: „Auch sonst ist uns kein etwaiger Kandidat bekannt beziehungsweise an uns herangetragen worden.“

Bei den Linken sieht es ähnlich aus. Aus den eigenen Reihen der Partei in der Kommune wird es keinen Bewerber geben, sagt Stadtrat Peter Petters.

Vier Kandidaten bei der letzten Wahl

Vor reichlich sechs Jahren hatte es vier Bewerber für das Bürgermeisteramt gegeben. Neben Eichhorn waren das Doreen Haym (SPD), die damals im zweiten Wahlgang unterlegen war, Uwe Wellmann (CDU) und Gerhard Albrecht (parteilos). Wellmann (2. Stellvertreter des Bürgermeisters) und Haym gehören dem Stadtrat an. Albrecht ist ein möglicher Nachrücker auf der Liste der „Initiative für Rötha“ und berufener Bürger im Verwaltungsausschuss. Politisch ist er öffentlich kaum noch in Erscheinung getreten.

Uwe Wellmann von der CDU. Quelle: Matthias Geuther

CDU will nicht vor März entscheiden

Wellmann hat dem CDU-Ortsverband zu verstehen gegeben, dass er nicht noch einmal antreten will. Wie die Christdemokraten sich zur Wahl verhalten wollen, ob es einen eigenen Bewerber gibt oder ob jemand unterstützt wird, das wird nicht vor März entschieden, erklärt Ortsgruppenchef Stefan Friedrich.

Haym will beim Job im Ministerium bleiben

Auch die SPD-Politikerin Doreen Haym aus Mölbis, der am ehesten noch Ambitionen nachgesagt wurden, wird nicht kandidieren, hat sie jetzt der LVZ gesagt. Wobei ihr schon von verschiedenen Seiten Unterstützung signalisiert worden sei.

Das Vertrauen habe sie gerührt, dennoch entscheide sie sich für ihr „Leben in Mölbis und Dresden“. In der Landeshauptstadt ist sie im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit beschäftigt. Dies sei keine Entscheidung gegen Rötha. In der Stadt seien viele Themen von der letzten Wahl noch heute sehr aktuell. „Die Baustellen sind größer, und die Gräben sind tiefer“, findet sie.

Doreen Haym von der SPD. Quelle: privat

Als Kandidatin oder Kandidat für das Bürgermeisteramt in Rötha wünscht sie sich jemanden „mit erfrischendem neuen Schwung“, der die Aufgaben mit „Wissen, Charisma, Weitblick, Mut und demokratischen Werten“ angehen kann.

Auch einen anderen Bewerber oder eine Bewerberin der Röthaer Sozialdemokraten wird es nicht geben, lässt die Vorsitzende des Ortsvereins Böhlen/Rötha/Zwenkau noch wissen. Ob man jemanden unterstützt, könne aktuell noch nicht gesagt werden.

Stellvertretender Bürgermeister ist im Gespräch

Was nicht verwundert, da es ja noch niemanden gibt. Doch auch bei der SPD und nicht nur dort wird immer wieder der Name von Pascal Németh genannt. Der 41-Jährige ist Chef der Stadtratsfraktion „Röthaer Land“, die vor allem die Ortsteile vertritt, 1. Stellvertreter des Bürgermeisters und Präsident der Dorfentwicklungsgesellschaft Mölbis. In diesem Ortsteil ist er zu Hause.

Pascal Németh von der Wählervereinigung „Röthaer Land“. Quelle: Doreen Müller

Außerdem führt er ein bundesweit tätiges Unternehmen. Vor allem das dürfte der Grund sein, warum er sich zu einer möglichen Bürgermeisterkandidatur bedeckt hält. Er weiß natürlich, dass sein Name im Gespräch ist, sagt er. Trotzdem teilt er auf Anfrage mit: „Über meine Person kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.“

Suche nach Bewerber läuft

Dennoch sei die Wahl „viel zu wichtig, als dass sich unsere Wählervereinigung damit nicht auseinandersetzen sollte“, so der Mölbiser. „Wir sind auf der Suche nach einer oder einem geeigneten Kandidatin oder Kandidaten.“ Ein Bewerber müsste aus dem Stadtgebiet kommen und „mit einem verbindenden Charakter und Weitblick sowie der gebotenen Nähe zum kommunalen und bürgerlichen Engagement“ ausgestattet sein, beschreibt er die Anforderungen, die die Wählervereinigung hat.

Viele rechnen mit Griff der AfD nach Amt

Bleibt die AfD, die mit zwei Abgeordneten im Stadtrat sitzt. Der Alternative wird überregional nachgesagt, bei der Wahl im Juni nach so vielen Posten wie möglich greifen zu wollen. Gerade in Rötha wird mit einer Kandidatur gerechnet. Eine Bestätigung dafür gibt es von der Partei nicht. Stadtrat Jörg Dornau, der auch Mitglied des Sächsischen Landtages ist und Stellvertretender AfD-Vorsitzender im Landkreis Leipzig, hat als Einziger nicht auf die E-Mail-Anfragen der LVZ geantwortet.

Von André Neumann