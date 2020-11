Rötha: Förderverein Großpötzschau will sich breiter aufstellen

Rötha/Pötzschau

Der bislang sehr erfolgreiche Förderverein der Kirche in Großpötzschau existiert mittlerweile seit 15 Jahren. Als im Jahr 2005 Christen und Nichtchristen den Verein gründeten, da waren einzelne Aktivitäten zur Rettung der dem Verfall ausgesetzten Kirche schon im Gange.

Mit dem Verein wollte die Dorfgemeinschaft die Kräfte bündeln. Das gelang. Im Juni 2016 wurde die Orgel festlich eingeweiht, bis vor wenigen Jahren liefen Arbeiten am Gebäude, das schon seit einiger Zeit neben der kirchlichen Nutzung auch ein Ort für Konzerte und Veranstaltungen ist.

Anzeige

Zwar gäbe es aus Sicht des Vereins an der Kirche noch einiges zu tun, dennoch glaubt der Vorstand, dass es an der Zeit ist, den Verein neu aufzustellen, ihn auch für andere Aufgaben als den Erhalt und die Sanierung der Kirche zu öffnen. Und zwar, wie Vorstand Falk Pidun betont, „für das Gesamtdorf“. Womit der Röthaer Ortsteil Pötzschau gemeint ist, zu dem neben Großpötzschau auch Kleinpötzschau und Dahlitzsch gehören.

Aktivitäten sollen gebündelt werden

Mit einem breiter aufgestellten Verein sollten laut Pidun „die Aktivitäten des Kirchvereins und der Bürgervereinigung gebündelt werden“. Es geht um neue Aktivitäten im Dorf, für die spätestens dann, wenn Fördermittel beantragt werden müssen, ein Verein benötigt werde. Da es den Förderverein schon gebe, so Piduns feste Überzeugung, mache es wenig Sinn, in einem so kleinen Ort eine weiteren zu gründen.

Zumal der Verein sich schon jetzt personell nahezu mit der nur lose organisierten Bürgervereinigung decke, die mehrere Ideen für den Ort hat. Dazu gehört unter anderem die Absicht, das Milchhäuschen in Großpötzschau zu einem Begegnungsort, zu einer Tauschbibliothek umzugestalten. Auch die jüngste Initiative, das Aufstellen von Begrüßungsschildern in den Orten, wäre gut aufgehoben unter dem Dach eines Vereins, sagt Pidun.

Vertragspartner Kirche ist einverstanden

Deswegen hat der Vorstand schon mal den Weg geebnet für eine Entscheidung der Mitglieder und für die Aufnahme neuer. Änderungen in der Satzung wurden mit dem Finanzamt besprochen, und mit dem zuständigen Pfarrer Matthias Lehmann hat Falk Pidun ebenfalls gesprochen.

Schließlich ist die Kirche Vertragspartner des Fördervereins, und wenn der sich inhaltlich neu ausrichtet, sollte das also auch bei der Kirche auf Einverständnis stoßen, damit der Verein auch weiterhin die Kirche nutzen darf.

Pfarrer Lehmann sieht da überhaupt kein Problem, sagte er der LVZ. Und auch beim Ortsausschuss Mölbis der Kirchgemeinde sei das Vorhaben des Vereins auf Zustimmung gestoßen. „An der Zusammenarbeit zwischen Kirche und Verein ändert sich nichts“, sagt Lehmann.

Versammlung unter freiem Himmel?

Fehlt also nur noch das Ja der eigenen Mitglieder. Und ausgerechnet damit könnte es wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen in nächster Zeit kompliziert werden. Die Einladung für eine Mitgliederversammlung, auf der über eine neue Satzung abgestimmt werden muss, ist für den 25. November schon verschickt.

Vorgesehen war als Veranstaltungsort der Saal im Kirchgemeindehaus in Mölbis. „Auf Grund der aktuellen Regeln sind wir jedoch nicht sicher, ob und wie wir diese Veranstaltung durchführen können“, sagt der Vereinsvorstand. Jetzt wird sogar über eine Zusammenkunft unter freiem Himmel nachgedacht.

Von André Neumann