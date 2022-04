Rötha/Espenhain

Der Winter ist so gut wie ausgeblieben. Jedenfalls bisher. Darum fiel es womöglich gar nicht so sehr auf, dass in der Außenstelle Espenhain des Röthaer Bauhofes sehnsüchtig auf einen neuen Traktor gewartet wurde. Denn hier wusste man natürlich: Mit dem alten Unimog von 1996 wäre auf verschneiten und vereisten Straßen kein Blumentopf mehr zu gewinnen gewesen.

„Den haben wir noch notdürftig instand gehalten“, sagt Bauhofleiter Reiner Patzwahl, sodass das Fahrzeug mit Mühe noch durchgehalten habe. Jetzt können Bauhof und Stadtverwaltung überlegen, was aus dem Oldie werden soll. Denn endlich steht der Nachfolger auf dem Hof. Ein Traktor aus Finnland, der mit den vielen mitgelieferten Anbauteilen ein echtes Multitalent ist.

Liefertermin immer wieder verschoben

Bestellt hatte die Stadt den Traktor der Marke Valtra schon vor einem knappen Jahr. Der Liefertermin wurde immer weiter nach hinten verschoben. In der Zeit bekam der Bauhof in Rötha schon zwei kleinere neue Fahrzeuge bekommen, die erst nach dem Espenhainer geordert worden waren. Die wurden kurz vor Weihnachten geliefert. Damals hoffte man noch, den Traktor für den Ortsteil im Januar zu erhalten. Doch es dauerte noch mehr als zwei Monate länger.

Winterdienst gehört natürlich zu den Stärken des Traktors, wenn er mit einem großen Schiebeschild und einem Streuaufsatz bestückt wird. Aber es wurde auch eine anbaubare Schaufel mitgeliefert, die den Traktor bei Bedarf zum Radlader macht, erklärt Bauhofleiter Patzwahl. Wenn Reisig und Astwerk anzuheben und zu verladen sind, dann wird statt der Schaufel die sogenannte Reisiggabel montiert.

Natürlich kann der Valtra Gras mähen. Egal ob links am Straßenrand oder rechts, ob im Straßengraben oder am Hang einer Böschung – all das ist mit einem speziellen Anbauteil mit seitlichem Ausleger möglich, das ebenfalls auf dem Hof steht.

Händler macht Hoffnung auf lange Lebensdauer

Anstelle des Mähwerkes kann das auch eine sogenannte Wallheckenschere tragen. Damit verschneidet der Bauhofmitarbeiter, der den Traktor fährt, Hecken am Straßenrand sowie Bäume, die oben in die Straße hineinragen und deren Lichtraumprofil einengen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Palettengabel, mit der gibt der Valtra sogar als Gabelstabler eine gute Figur ab.

Gekauft hat die Stadt die Bauhof-Maschine für knapp 230 000 Euro bei der Firma Land- und Gartentechnik Friedrich in Bad Lausick. Deren Seniorchef Volker Friedrich kam zur Übergabe nach Espenhain, bedankte sich für den Auftrag und machte Hoffnung auf ein langes Leben der Neuanschaffung.

Seine Firma vertreibe schon seit 1997 die finnische Marke, und er wisse von vielen guten Erfahrungen damit. Es gebe Kunden, bei denen der Traktor ohne größere Reparaturen 30 000 Betriebsstunden durchgehalten hat. Und was den Winterdienst angeht, versichert Friedrich: Wenn es nötig gewesen wäre, hätte seine Firma ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Von André Neumann