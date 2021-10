Rötha: Kennzeichen von Chevrolet gestohlen

Rötha

Kennzeichen von Fahrzeugen zu stehlen, um sie später bei Straftaten zu verwenden, damit haben die Beamten des Bornaer Polizeireviers öfter zu tun. Zu einem Fall in Rötha suchen sie Hinweise von Zeugen.

Der betroffene Pkw Chevrolet war vor dem Grundstück Am Wasserturm 10 abgestellt. In der Zeit von 3. Oktober, 19 Uhr, bis zum 4. Oktober, 8 Uhr, montierten Unbekannte beide Kennzeichen mit der Kennung BNA-S 516 ab. Hinweise zu möglichen Tätern an das Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Ein Kennzeichen-Paar, das wenige Tage zuvor in der Böhlener Robert-Koch-Straße von einem Pkw abgebaut wurde, tauchte am Mittwochmorgen wieder auf: an einem in Markkleeberg gestohlenen VW, den eine Streife in Böhlen kontrollieren wollte und nach einer kurzen Verfolgungsfahrt auch stoppte.

