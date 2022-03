Rötha

Der Freistaat Sachsen hat in Rötha eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Zahlreiche Kinder, Frauen und Männer leben seit einer reichlichen Woche vorübergehend in der Pension in einem der Plattenbauten in der Ernst-Thälmann-Straße. Nicht weit entfernt von der vom Landratsamt betriebenen Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende.

Die Kirchgemeinde im Leipziger Neuseenland hat schon recht zeitig begonnen, mit ihren Mitteln auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu reagieren. Seit dem Einmarsch von Putins Truppen finden in Rötha, in Böhlen, in Oelzschau und in Steinbach montags ab 18 Uhr Friedensgebete statt. In Fürbitten und Gesprächsrunden wird der Hoffnung nach Frieden Ausdruck verliehen.

Gänsehautmoment beim Gottesdienst

Als die ersten Ukrainer in Rötha angekommen waren, lud die Kirchgemeinde zu einem Empfangsgottesdienst in die Georgenkirche ein, dem ein Kaffeetrinken mit selbst gebackenem Kuchen folgte. 35 geflüchtete Frauen und Kinder folgten der Einladung. Zwei einheimische Dolmetscherinnen übersetzten Begrüßung, Predigt und Fürbitten ins Russische. Bis sich spontan eine der Geflüchteten einschaltete und in ihre Muttersprache übersetzte. Das hat für Gänsehautatmosphäre gesorgt, berichtet Uwe Herrmann vom Ortskirchenvorstand.

Der es bei Gottesdiensten und Gebeten nicht belassen wollte. Mittlerweile zeigten viele andere Röthaer spontane Hilfsbereitschaft. Nachbarn brachten kleine Geschenke in die Einrichtung, Wohnungsangebote wurden übermittelt, einige Flüchtlinge wurden schon privat aufgenommen. Was den Betreiber der Notunterkunft, den Malteser Hilfsdienst, dazu veranlasste, ein Treffen für Hilfswillige zu organisieren.

Paula Butenschön vom Malteser Integrationsdienst war von der Resonanz überwältigt. „Wir wollten mit vielleicht zehn Leuten Ideen austauschen“, sagt sie. „Doch es kamen knapp 40 sehr tatkräftige, sehr konstruktive Leute.“ Denen, wie Herrmann sagt, schnell klar war, was nötig ist: „Die Menschen brauchen Beschäftigung“.

Hilfe beim Deutschlernen

Das erste Treffen mündete schon in mehrere konkrete Vorhaben. Die Kirchgemeinde selbst will freitags ein gemeinsames Kochen im Kirchgemeindehaus anbieten. Die Überlegung dahinter: „In der Unterkunft werden die Menschen verpflegt. Manche würden gern auch mal selbst kochen“, sagt Herrmann. Das will man nun immer um die zehn Personen anbieten.

Zwei weitere Projekte richten sich an Kinder. Es geht um Spiel- und Bastelangebote sowie um Hilfe beim Erlernen der deutsche Sprache. Und es wurde vereinbart, im Foyer der Einrichtung eine Pinnwand aufzustellen, an der Unterstützungsangebote angebracht werden können, an der aber auch Flüchtlinge ihre Wünsche äußern können.

Wobei noch genau geklärt werden muss, wie Röthaer an die Tafel herankommen. Denn eigentlich darf nicht jeder einfach so in die Unterkunft hinein. Da wird noch nach der richtigen Lösung gesucht, sagt eine Mitarbeiterin des Malteser Hilfsdienstes. Der aber froh ist über die große Hilfsbereitschaft in der Stadt.

