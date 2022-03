Rötha

Nun steht offensichtlich doch eine echte Wahl für den künftigen Bürgermeister in Rötha an. Knapp zwei Wochen vor dem Ende der Bewerbungsfrist am 7. April hat sich ein Trio von Bewerbern formiert. Als Dritter hat jetzt Pascal Németh aus Mölbis seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben. Der 41-jährige Diplomkaufmann und Unternehmer ist in Rötha kein Unbekannter.

Ehrenamtlicher Vize will Chef werden

Er ist Mitglied des Stadtrates in der Fraktion „Röthaer Land“ und ehrenamtlicher Stellvertreter des Bürgermeisters. Némeths Name war im Zusammenhang mit der Suche nach einem Nachfolger für Stephan Eichhorn (parteilos) schon mehrfach genannt worden. Der Amtsinhaber räumt seinen Posten ein halbes Jahr vorzeitig.

Die Parteien und Wählervereinigungen, die im Stadtrat vertreten sind, hatten sich aber lange bedeckt gehalten beziehungsweise eigene Ambitionen ausgeschlossen. Nun hat die Wählervereinigung „Röthaer Land“ Németh nominiert, der auch Präsident des Vereins Dorfentwicklungsgesellschaft Mölbis ist.

Ein AfD-Kandidat und ein Einzelbewerber

Zuerst hatte die AfD einen Bewerber für Rötha aufgestellt. Sie schickt Ingo Weitzmann (53) ins Rennen, der Stadtrat für die Partei in Böhlen ist sowie im Kreistag sitzt. Noch vor Németh erklärte auch der in Espenhain lebende Polizeibeamte Maik Hermsdorf (40) seine Ambitionen. Da er als parteiloser Einzelbewerber antritt, sammelt er derzeit Unterstützungsunterschriften. Die Liste liegt im Rathaus aus. 60 Wahlberechtigte müssen ihren Namenszug hinterlassen damit er auf den Stimmzettel kommt.

Von an