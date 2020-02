Rötha: Nach 60 Jahren wird der erste neue Kindergarten gebaut

Rötha

Baustart für den neuen evangelischen Kindergarten in Rötha. Bei einem kurzfristig angesetzten ersten Spatenstich haben Harald Bieling, Geschäftsführer der Diakonie Leipziger Land, Röthas Pfarrerin Sabine Wagner und Bürgermeister Stephan Eichhorn den symbolischen Startschuss für den Bau vollzogen. Neben Diakonie-Mitarbeitern waren unter anderem Planer Thomas Schubach sowie Stadträte dabei.

Die eigentlichen Bauarbeiten sollen am 17. Februar beginnen. Schon vorher wurden auf dem Baufeld neben dem Mehrgenerationenhaus ein paar Bäume gefällt und erste Bodenuntersuchungen angestellt. Ein Teil des hier befindlichen öffentlichen Spielplatzes wurde bereits demontiert.

Zur Galerie Mit dem ersten Spatenstich hat in Rötha der Bau eines neuen Kindergartens begonnen.

Baugenehmigung nach mehr als einem halben Jahr erteilt

Mit dem jetzigen Baubeginn, das sagte Röthas Bürgermeister, ende die längste Phase auf dem Weg zu einer neuen Kindertagesstätte. Rund zwei Jahre seien ins Land gegangen, bis die Idee jetzt Gestalt annehme. Zum bisherigen Prozess habe die Einigung auf ein Betreibermodell wie auch die Suche nach einem Standort gehört und das Warten auf die Baugenehmigung, die erst nach mehr als einem halben Jahr erteilt worden sei.

Mit dem Neubau in der Straße des Friedens in der Nachbarschaft zur Grundschule, zum städtischen Kindergarten und zum Mehrgenerationenhaus füge sich das Ensemble zu einem städtischen Campus, sagte Stephan Eichhorn. Er wies darauf hin, dass in Rötha zum ersten Mal nach über 60 Jahren wieder ein Kindergarten gebaut wird.

Die Stadt ist nur Finanzierer des Neubaus. Bauherr auf dem städtischen Grundstück ist die Diakonie, die von der Stadt 1,9 Millionen Euro für den Bau erhält. Das Gebäude geht später ins Eigentum der Stadt über, die Diakonie betreibt die Einrichtung.

Kinder sollen hier gut aufwachsen

Der Kindergarten soll den Namen Apfelbäumchen tragen. Damit, erklärte Diakonie-Geschäftsführer Bieling, ziele man auf Röthaer Fruchtsäfte ab, man sei nah bei Luther, und der Name stehe für die Kinder, die gut aufwachsen sollen. Beim Begriff Kindergarten habe man sich unter anderem auf den Pädagogen Friedrich Fröbel (1782 – 1852) bezogen, der als Begründer desselben gilt. „Kinder wachsen in einem Garten auf, in dem sie gehegt und gepflegt werden“, zog Bieling den Vergleich.

Röthas Pfarrerin Sabine Wagner bemühte ein anderes Luther-Zitat als das angebliche vom Apfelbäumchen („Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“) Von Luther soll auch der Satz stammen: „Wenn du ein Kind siehst, dann hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“ Sie verband damit den Wunsch, „dass wir Gott hier immer mal ertappen“.

In einem Gebet bat die Seelsorgerin um Gottes Segen für die Bauarbeiten, für das gute Miteinander der Kooperationspartner und für das Zusammenleben in dem Kindergarten. Danach stießen die Beteiligten mit Apfelsaft an.

Fertig werden soll der Bau bis Ende dieses Jahres. Schon jetzt gab Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter für Kinder und Jugend bei der Diakonie, einen Erfolg bei der Suche nach Personal bekannt. Es gebe bereits einen künftigen Leiter der Einrichtung, und der sei sogar Röthaer.

Von André Neumann