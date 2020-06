Rötha: Neu eingeweihte Schlossallee sichert Erschließung für geplanten Neubau

Rötha

Auf dem Randstreifen blühen schon etliche Blumen, und die jungen Bäume – Hasel auf der einen und Esche auf der anderen Seite – stehen aufgereiht in saftigem grün. Sie machen die neue Straße am Johann-Sebastian-Bach-Platz zu dem, was sie sein soll: zur Allee.

Schlossallee heißt sie nicht offiziell. Aber mit ihrem historisch anmutenden rötlichen Pflaster mit absichtlich gebrochenen Ecken und Kanten, mit den Ketten um die Stämme der Bäume und den dazu passenden Leuchten sieht sie fast aus wie eine. Fehlt nur das Schloss. Das gibt es seit 1969 nicht mehr.

Bürgermeister Stephan Eichhorn, der am Freitag zur feierlichen Einweihung geladen hatte, erinnerte daran, wie es überhaupt dazu kam, dass aus der „unansehnlichen Betonpiste“ eine schmucke altstädtische Straße werden konnte. Ganz am Anfang stand das Projekt des Röthaer Architekten Uwe Herrmann und seines Partners Arthur Wilker. Die wollen ein Haus mit hochwertigen Wohnungen bauen, das in Größe und Gestalt an das Schloss erinnert.

Gesellschaft zahlt B-Plan und Eigenmittel für Straßenbau

Um das Vorhaben realisieren zu können, brachte die Stadt ab Anfang 2017 einen Bebauungsplan auf den Weg, in den das Areal des Johann-Sebastian-Platzes zwischen Georgenkirche und einstigem Schloss einschließlich der Straße einbezogen wurde. Ein gutes Jahr später wurde der gültig. Herrmann und Wilker übernahmen mit ihrer eigens gegründeten Entwicklungsgesellschaft nicht nur die Planungskosten für den B-Plan. Sie bezahlen auch den Teil des Straßenbaus, der nicht von Fördermitteln gedeckt ist.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (v.r.) dankt Arthur Wilker und Uwe Herrmann für die Finanzierung des Straßenbaus. Quelle: Jens Paul Taubert

Für dieses quasi-Geschenk an die Stadt, dankte der Bürgermeister Herrmann und Wilker ausdrücklich. Uwe Herrmann dankte seinerseits für die bisherige gute Zusammenarbeit und ordnete die neue Straße in das gewünschte Gesamtensemble sowie die erhoffte Aufwertung des historischen Kerns der Stadt ein: „Wenn wir dort hinten“, damit meinte er die Fläche des früheren Schlosses, „eine Entwicklung haben wollen, dann muss auch das Umfeld schön sein.“

Pläne für den Neubau sind fertig

Zudem hat die Straße natürlich auch einen praktischen Nutzen für das noch ausstehende große Bauvorhaben, denn unter der Fahrbahn sind auch die Medien verlegt worden, die zur Erschließung des avisierten Neubaus erforderlich sind. „Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt“, sagte Wilker.

Für den Neubau sind die Pläne fertig und die Bauanzeige gestellt. Herrmann erwartet in den nächsten Tagen das endgültige Baurecht, dann könnte es losgehen. Wann tatsächlich begonnen wird, ist aber noch offen. Denn es sei noch nicht entschieden, ob die Entwicklungsgesellschaft das mehrere Millionen Euro teure Vorhaben allein oder mit Partner realisieren wird. „Wir sind da noch in der Findungsphase“, so Herrmann.

Anwohnerin: Ich habe die Lkw-Fahrer bewundert

Unterdessen, glaubt Bürgermeister Stephan Eichhorn, überzeuge die Straße auch bisherige Kritiker. Anwohnerin Brigitte Lindner findet das Ergebnis überaus gelungen. Ihr Haus steht direkt gegenüber der Ausfahrt des einstigen Schlossgeländes, so dass sie während der Bauzeit gelegentlich fürchtete, einer der großen Lkw könnte beim Verlassen der Baustelle durch die enge Kurve anecken. Immerhin sei schon einmal ein Tanklaster gegen das Haus gefahren.

Die neue Allee mit Blick auf die Georgenkirche. Quelle: Jens Paul Taubert

Es sei aber alles gut gegangen: „Ich habe die Lkw-Fahrer bewundert, das war manchmal Millimetersache“, sagte sie. Angesichts der schönen Straße fürchte sie aber, die könnte Schaden nehmen, wenn später wieder große Baufahrzeuge darüber rollen. „Das wäre schade.“

Diese Befürchtung ist nicht neu. Uwe Herrmann geht aber davon aus, dass die gepflasterte Fahrbahn so geplant und gebaut sei, dass sie auch Schwerverkehr aushält.

Von André Neumann