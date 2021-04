Rötha: Neuer Funkmast in Oelzschau spaltet die Gemüter

Rötha/Oelzschau

Röthas Ortsteil Oelzschau bekommt einen Mobilfunkmast. Doch der ruft gleichermaßen Befürworter wie Gegner auf den Plan. Am Mittwochnachmittag kamen rund 40 Anwohner an der Baustelle neben dem Fußballplatz zusammen – corona-konform mit viel Abstand zueinander. Sie wollen Fragen loswerden, Kritik äußern, auf Gesundheitsgefahren hinweisen, aber auch die Dringlichkeit des Vorhabens betonen. Mit vor Ort war nicht nur Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), sondern auch Bolko Weiland, Kommunalbeauftragter Mobilfunk bei Funknetz-Betreiber und Großkonzern Telekom und zuständig für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Kritik gab es von einigen Anwohnern vor allem an der Kommunikation der Telekom in den vergangenen Monaten. Oder vielmehr an der fehlenden Mitteilsamkeit. „Wir wurden nicht vorher gefragt, das Vorhaben wurde einfach durchgedrückt“, sagte Igor Piniek. „Selbst die fleißigen Amtsblattleser“ hätten die Aussage darüber, was auf dem Gelände passieren soll, nicht gefunden. Lediglich ein Zweizeiler habe darauf hingewiesen, dass an eben jener Stelle ein Funkmast entstehen soll – „gerade einmal 150 Meter von den nächsten Wohnhäusern entfernt“.

Vorhaben und Standort stehen seit zwei Jahren fest

Gegen diese Darstellung wehren sich nicht nur Röthas Bürgermeister und der Oelzschauer Ortsschaftsrat, sondern auch Nachbarn des künftigen Funkmast-Grundstücks. „Der Beschluss zur Aufstellung des Mastes ist schon zwei Jahre alt“, betonte Rathauschef Eichhorn. Und Brigitte Engelmann, Vorsitzende des Ortschaftsrates, sagte, dass es im Gremium kein Veto gegen das Vorhaben gegeben hatte. Vielmehr sei schon Ende 2018 klar gewesen, dass der Funkmast neben dem Sportplatz errichtet werden kann.

Der Bau des Funkmastes hat bereits begonnen. Das 40 Meter hohe Bauwerk soll Ende des Jahres fertig sein. Quelle: Julia Tonne

Konkret geht es darum, dass die Telekom zwischen Rodelhang und Sportplatz einen rund 40 Meter hohen Turm mit drei Antennen bauen will, der die Versorgung mit den Mobilfunkstandards 4 G und LTE verbessern soll. Darüber hinaus werde alles für die künftige Generation 5 G vorbereitet. „Der Versorgungbereich umfasst Oelzschau und Trages bis hin nach Klein- und Großpötzschau und in Richtung Belgershain“, erklärte Weiland. Auch er sieht in den Abläufen der vergangenen Monate „keine Nacht- und Nebelaktion“. Vielmehr habe das Unternehmen mit der Kommune Rötha und dem Ortschaftsrat eng zusammengearbeitet.

Anwohner befürchten Wertminderung der Grundstücke

Anwohner und Kritiker Hendrik Bachmann äußerte seinen Unmut darüber, dass der Mast den Wert der anliegenden Grundstücke deutlich senken würde. Und dass er über das Vorhaben im Vorfeld nicht informiert worden sei. Unterstützung für die Gegner gab es von Seiten der Bad Lausickerin Kathi Langner. Sie gehört zur Bürgerinitiative „5-G-freies Leipzig und Umgebung“ und machte auf mögliche gesundheitliche Auswirkungen des Funkmastes unmittelbar neben dem Fußballplatz aufmerksam. Igor Piniek ergänzte, dass in Belgershain seit dem Bau des dortigen Funkmastes gar einige Männer – alle Nachbarn des Standortes – im Alter zwischen 40 und 50 Jahren verstorben seien.

Die unmittelbaren Nachbarn des Funkmastes äußern Kritik an dem Vorhaben. Quelle: Julia Tonne

Bestehender Mast im Ort hat nicht so viel Kritik hervorgerufen

Diese Aussagen wiederum konnten die Oelzschauer Ronny Albrecht, der auch zum Ortschaftsrat gehört, und Daniel Reyher nicht so stehenlassen. „Wir kennen kein Massensterben in Belgershein“, betonten beide. Und zum Thema Grundstückswerte sei festzustellen, dass diese aufgrund der besseren Infrastruktur eher steigen als fallen würden.

Was beide ärgert, sei die Tatsache, dass sich über den bereits bestehenden Mobilfunkmast in Oelzschau niemand aufregt. Und das, obwohl dieser neben der Kirche in direkter Nachbarschaft zum Kindergarten auf einem Wohnhaus errichtet wurde. „Wenn die Gesundheitsgefahren so gravierend wären, würden die Eltern ihre Kinder aber nicht in die Kita schicken“, betonte Reyher. Für ihn sei unverständlich, dass der neue Mast so viel Gegenwind bekommt, obwohl er wesentlich weiter von der Wohnbebauung entfernt ist als der schon vorhandene Mast.

Wie Weiland sagte, wird der neue Funkmast wohl noch in diesem Jahr fertiggestellt. Mit der Inbetriebnahme rechnet der Telekom-Kommunalbeauftragte für Ende dieses bis Mitte des nächsten Jahres.

Der ehemalige Sportplatz an Oelzschaus nordwestlichem Dorfrand

Von Julia Tonne