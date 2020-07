Rötha: Orgeljubiläum wird mit Weihnachtsmusik eingeleitet

Rötha

Sie haben Kriege und Notjahre überdauert und stehen auch nach einem Land und Orte fressenden Jahrhundert des Braunkohlebergbaus noch am selben Ort. Jetzt werden die beiden Orgeln des berühmten sächsischen Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann in Rötha 300 Jahre alt. Die in der Georgenkirche im nächsten, die in der Marienkirche im übernächsten Jahr.

Das erste der beiden Jubiläumsjahre ist schon jetzt mit einer musikalischen Andacht eingeweiht worden, zugleich wurde die Silbermann-Stele offiziell in der Georgenkirche in Rötha eingeweiht. Das Kunstwerk lässt die in Freiberg ansässige Silbermann-Gesellschaft überall dort aufstellen, wo in Kirchen Silbermannorgeln 300 Jahre alt werden.

Einweihung der Silbermann-Stele in der Georgenkirche Rötha. Quelle: André Neumann

„Unsere Orgeln sind verschont geblieben“

Dass die schon ein halbes Jahr vor dem Jubiläum nach Rötha gebracht wurde, hat eigentlich einen traurigen Grund. In diesem Jahr wäre die Orgel in der Dresdener Sophienkirche 300 Jahre gewesen. Doch die hat den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden, die Kirche brannte am 13. Februar 1945 aus.

Umso mehr freute sich Kantorin Elisabeth Höpfner bei der Eröffnung der Veranstaltung: „Unsere beiden Orgeln sind verschont geblieben“, auch von einer anderen Kriegsgefahr, dem Einschmelzen von Orgelpfeifen, um Metall gewinnen. Und ihr Kollege aus dem Freiberger Dom, der Präsident der Silbermanngesellschaft Albrecht Koch, wünschte der Kirchgemeinde und der Stadt Rötha „tolle Jubeljahre“.

Besucher bestaunen die Silbermann-Stele in der Georgenkirche in Rötha. Quelle: André Neumann

Dem schloss sich Landrat Henry Graichen an, der Schirmherr der Festjahre sein wird. Zu Recht, sagte er, lohne es sich, den Erhalt dieser beiden Orgeln zu feiern. Und das mit Weihnachtsmusik. Für das ungewöhnliche Programm hatte Kantorin Höpfner eine scherzhafte Erklärung parat: Die Silbermann-Stele stehe nämlich dort, wo gewöhnlich der Weihnachtsbaum aufgestellt werde.

Kuhnau-Projekt in Rötha geht weiter

Tatsächlich gibt es einen tieferen Hintergrund für das zauberhafte Konzert, das die Besucher genießen durften. Die fünf Kantaten, welche die Ensembles Opella Musica und Camerata Lipsiensis unter Leitung von Gregor Meyer ( Orgel) spielten und sangen, stammten aus der Feder von Johann Kuhnau (1660 bis 1722).

Der war unmittelbarer Vorgänger von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) als Thomaskantor in Leipzig und damit auch Gutachter für die Orgeln in und um die Stadt. In der Funktion nahm er auch die beiden Röthaer Orgeln ab und weihte sie ein. Außerdem schrieb Kuhnau zahlreiche geistliche Musikstücke, viel mehr als der viel berühmtere Bach.

Weihnachtsmusik mitten im Sommer

Die beiden Ensembles sind nun seit 2013 dabei, das gesamte noch überlieferte Vokalwerk Kuhnaus einzuspielen und auf acht CDs zu veröffentlichen. Die letzte soll 2022 zum 300. Todestag des Kirchenmusikers, Komponisten und Schriftstellers erscheinen. Die Einspielungen für das Kuhnau-Projekt erfolgen einmal im Jahr eine Woche lang in einer der beiden Röthaer Kirchen.

Musiker von Opella Musica und Camerata Lipsiensis auf der Orgelempore in der Georgenkirche in Rötha. Quelle: André Neumann

In dieser Woche nehmen die 23 Musiker in der Georgenkirche die vorletzte CD auf, die unter dem Titel „Singet, springet, jubilieret“ im Herbst 2021 auf den Markt kommen wird. Die Besucher der Andacht für das bevorstehende Orgeljubiläum durften – mitten im Sommer – die fünf weihnachtlichen Stücke jetzt schon hören, die die Musiker oben auf der Orgelempore spielten.

Eine weitere Gelegenheit besteht am 10. Juli bei einem Gartenkonzert ab 19 Uhr in der Philippuskirche in Leipzig. Dort erklingen zwei der Kuhnau-Kantaten, dazu weltliche Musik von Hassler und Wangenheim.

Von André Neumann