Rötha: Plötzlich fremde Kennzeichen am eigenen Auto

Rötha

Nicht schlecht staunte ein Ehepaar aus Rötha, als es seinen Huyndai am Mittwochabend in der Garage abstellen wollte: Am Wagen waren falsche Kennzeichen angebracht.

Nach der Entdeckung informierte das Paar die Bornaer Polizei. Die musste konstatieren, dass beide regulären Kennzeichen BNA-JR 94 gestohlen worden waren. Statt dessen hatten die unbekannten Täter am Wagen Tafeln angesteckt, die von einem anderen Fahrzeug entwendet worden waren. Üblicherweise werden Kennzeichen gestohlen, um sie bei Straftaten missbräuchlich einzusetzen. Die Polizei ermittelt in dem Röthaer Fall.

Von es