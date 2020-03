Rötha: Reiseverkäuferin versucht „Gute Laune“ durch Coronakrise zu retten

Rötha

Flüge fallen aus, Hotels bleiben geschlossen, Reisen werden storniert. Die Reisebranche leidet enorm unter der Corona-Krise. Kleinen Reisebüros brechen die Einnahmen derzeit komplett weg. Gabriele Richter, Alleinunternehmerin in Rötha, versucht dennoch, optimistisch zu bleiben.

Ihr Büro „Gute Laune Reisen“ in der August-Bebel-Straße gibt es seit 2007. Für die Inhaberin ist der Name Programm. Selbst jetzt verströmt die umtriebige und engagierte Röthaerin Zuversicht und Freundlichkeit. Dabei hat sie wie die meisten ihrer Branchenkollegen eine Krise wie die jetzige noch nie erlebt.

Diesmal kann sie nur absagen

Es gab in der Vergangenheit Reisebeschränkungen, Insolvenzen von Fluggesellschaften oder von Reiseunternehmen. Doch selbst bei der Pleite von Thomas Cook im vorigen Jahr „konnten wir reagieren und für die Kunden umbuchen“, sagt die Reiseverkäuferin. Diesmal kann sie nur absagen.

Das Reisebüro ist geschlossen, im Fenster der Tür hängt ein Zettel mit der privaten Telefonnummer. Gabriele Richter arbeitet von zu Hause weiter: „Wir informieren die Kunden, managen, damit sie ihr Geld zurückerhalten, und beraten sie für später.“

Positiv denken: Das ist in der Krise der Vorsatz von Gabriele Richter. Quelle: Jens Paul Taubert

Dabei hatten ihre Urlauber noch Glück. Alle sind mittlerweile zurückgekehrt, mehr als zwei oder drei Tage früher als geplant musste niemand seinen Urlaub abbrechen. Und es steht auch von keinem ihrer Kunden das Auto in Prag. So ist es einigen Reisenden ergangen, die von dort abgeflogen, dann aber nach Deutschland zurückgeholt worden sind.

Die Arbeit geht weiter – ohne Einnahmen

Schlimm sei die sehr kurzfristige Absage einer Reise nach Costa Rica gewesen. „Die Leute hatten sich so sehr darauf gefreut“, sagt Richter. „Wir hatten erst noch Flüge umgebucht, damit sie nicht in New York zwischenlanden müssen. Dann wurde doch storniert.“

Die Arbeit für die Reisebürobetreiberin geht also weiter, wie auch laufende Kosten weiter anfallen. Nur nimmt sie nichts ein, denn für stornierte Reisen gebe es keine Provision, und neue bucht derzeit niemand.

Vorläufig nur Absagen. An der Tür zum Reisebüro steht die private Telefonnummer. Quelle: André Neumann

Dabei bleibt Gabriele Richter was das angeht immer noch optimistisch. Abgesagt sind jetzt alle Reisen, die bis zum 30. April beginnen sollten. Danach, so sei es innerhalb ihres Netzwerkes zusammengeschlossener Reisebüros vermittelt worden, könnte der Reisebetrieb im Mai wieder verhalten anlaufen und im Juni schon wieder weitgehend regulär laufen.

„Wir müssen positiv denken“

Was auch bedeute, dass für Reisen nach dem 30. April die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Reiseveranstalter wieder in Kraft sind. Heißt: Kündigt ein Kunde jetzt eine für Mai gebuchte Reise, würden die üblichen Stornogebühren anfallen.

Auf die Frage, ob diese Zeitschiene nicht sehr optimistisch gedacht sei, antwortet die Röthaerin: „Wir müssen positiv denken“. Und sie fügt nachdenklich hinzu: „Die Wirtschaft“, und damit meint sie nicht nur sich und ihre Branche, „kann so etwas nicht zwei Jahre durchhalten.“

Angebot: Jetzt schon fürs nächste Jahr buchen

Für abgesagte Reisen würden Kunden ihr angezahltes Geld zurückerhalten. Es gebe aber auch die Möglichkeit, sagt Gabriele Richter, jetzt schon für später zu buchen. Die Veranstalter würden deswegen jetzt schon Reisen für das kommenden Jahr anbieten.

Der Deutsche Reiseverband hat von der Bundesregierung gefordert, ausfallende Provisionen der Reisebüros durch Zuschüsse auszugleichen. Skeptisch ist Gabriele Richter dagegen bei dem Angebot zinsloser Darlehen. So liquide sei kein Reisebüro, die später zurückzahlen zu können. Hilfen, die sie sich wünscht, wären ein Kurzarbeitergeld, wie es Angestellte bekommen, oder eine Ermäßigung bei den Sozialabgaben.

Bei all den eigenen Sorgen müht sich die Unternehmerin weiter um ihre Kunden. Die seien teils verständnisvoll, aber natürlich enttäuscht. „Es geht ja um die schönsten Wochen des Jahres.“

Mehr zum Thema:

Von André Neumann