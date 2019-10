Rötha: Rollerbahn durch Kita Regenbogenland wird jetzt gebaut

Rötha

Seit dieser Woche wird auf dem Hof der Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ in Rötha gebaggert. Behutsam gräbt sich Ronny Seifert vom Bauunternehmen Schlösser mit einem Minibagger zwischen Piratenschiff und Rodelhügel hindurch. Kollege Nick Sommer hilft mit der Schaufel und fährt den Mini-Lader.

Die beiden arbeiten an der Trasse für eine künftige Rollerbahn, die der Förderverein der Kindertagesstätte den Mädchen und Jungen spendieren will. Die können mit Rollern, Rädern und Autos bisher nämlich nur auf dem Hauptzugangsweg fahren.

Eigentlich sollten die Arbeiten schon im Sommer anfangen, der Beginn verzögerte sich aber bis jetzt. Die Förderer hoffen dennoch, dass die Betonbahn bald fertig wird und die Knirpse noch in diesem Herbst darauf fahren können.

Rollerbahn führt durch den ganzen Spielgarten der Kita

Wenn auch noch ohne Markierungen und Nebenanlagen. Darum können wir uns jetzt kümmern, sagt Olaf Kuhnhardt vom Förderverein. Der wird sich jetzt auf die Suche machen, die Markierungen auf dem Beton aufbringen.

Die Rollerbahn, die auf einer großen Runde durch den ganzen Spielgarten des Kindergartens führen wird, ist das bisher größte Projekt des Fördervereins für das „ Regenbogenland“. Zuvor wurden unter anderem Sitzgruppen für den Garten und eine Matschanlage finanziert und aufgebaut.

Nach den zwei jüngsten Veranstaltungen ist der Förderverein auch guter Dinge, was die Finanzierung dieses und kommender Projekte angeht. Die Rede ist vom Oktoberfest am 28. September und einem Kabarettabend im Festzelt am Abend zuvor.

Riesenstimmung beim Oktoberfest, das der Förderverein organisierte. Quelle: Förderverein

500 Leute beim ausverkauften Oktoberfest

100 begeisterte Zuschauer beim Programm „Da capo“ der Leipziger Pfeffermühle und 500 Leute beim ausverkauften Oktoberfest waren für die Kita-Förderer um Vereinspräsident Björn Gehrke ein großer Erfolg.

Der Förderverein für die Kita „Regenbogenland" ist stolz auf ein erneut gelungenes Oktoberfest in Rötha, bei dem auch wieder Geld für den Kindergarten zusammenkam. Quelle: Förderverein

An beiden Tagen seien allein Spenden in Höhe von rund 1000 Euro zusammengekommen. Hinzu werden noch Erlöse aus den Veranstaltungen kommen, die nach Abzug der Ausgaben ebenfalls in den Fond für die Kindertagesstätte fließen.

In der Kita ist der Beginn der Bauarbeiten von allen freudig aufgenommen worden. „Uns wurden von Eltern sogar gleich ein paar neue Bobbycars angeboten“, sagt die stellvertretende Leiterin Sandra Zimmerling. Die Kinder bleiben morgens und nachmittags gern am Bauzaun am Rande des Hauptweges stehen, um den Bauarbeitern zuzuschauen. Oder sie schauen einfach aus dem Fenster.

Von André Neumann