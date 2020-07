Rötha: Rollerbahn für die Kita Regenbogenland übergeben

Rötha

Jetzt gibt es kein Halten mehr. Endlich können die Mädchen und Jungen in der Kindertagesstätte „ Regenbogenland“ in Rötha nach Herzenslust rollern, mit Bobbycars, Miniautos und Dreirädern durch den Garten fahren. Bisher ging das nur auf dem einzigen befestigten Hauptweg. Dort war es aber am Nachmittag, wenn die Eltern ihre Kinder abholen, zu gefährlich und deswegen nicht erlaubt.

Nun aber schlängelt sich eine graue Betonbahn durch den Garten, vorbei am Piratenschiff, durch Bäume und Büsche und an der Nestschaukel. Bauen lassen hat sie der Förderverein der Kindereinrichtung.

Dessen Vorstände weihten sie jetzt mit Erzieherinnen und ein paar Kindern ein. Auf eine große Party musste wegen der Corona-Situation verzichtet werden. „Normalerweise“, sagte Fördervereinschef Björn Gehrke, „weiht man so etwas anders ein.“

Ben befährt die neue Bahn mit Tempo. Quelle: André Neumann

Engstelle an der Nestschaukel

Ben, Richard und Pia probierten die Runde trotzdem aus. Die ist nicht nur Rollerbahn, sondern fast schon ein richtiger Verkehrsgarten. Mit Kreisverkehr, Verkehrsschildern, Fußgängerüberweg und sogar einer mit rot-weißen Kegeln abgesperrten Engstelle. Die war eigentlich gar nicht vorgesehen, ihr Entstehen ist aus Sicht des Vereins eher ärgerlich.

Der Förderverein habe nämlich, erzählt Björn Gehrke, der sich darüber immer noch wundert, mit ungeahntem Gegenwind ausgerechnet von einigen Eltern zu tun gehabt. Einige hatten offenbar Sicherheitsbedenken, unter anderem, dass die Bahn zu glatt sein könnte. Das sei schließlich so weit gegangen, dass ein Sachverständiger den Abstand zur Nestschaukel maß, an der die Bahn vorbeiführt, und feststellte, dass ein paar Zentimeter fehlten.

Aus dem frischen Belag musste deswegen eine Ecke herausgeschnitten werde. Das habe den Sinn, dass Kinder, die aus der Schaukel fliegen oder springen, nicht auf dem Beton landen. Jetzt wird aus der Not eine Tugend gemacht: Die Engstelle wird mit Verkehrskegeln markiert.

Kita-Leiterin: Macht weiter so

Weil der Abstand zur Nestschaukel nicht ausreichte, musste nach dem Bau eine kleine Ecke aus der neuen Bahn herausgeschnitten werden. Quelle: André Neumann

Die Bahn kann ohnehin auch zur Verkehrserziehung genutzt werden. Der Förderverein kann sich sogar vorstellen, die Polizei anzusprechen und für die eine oder andere Schulung zu gewinnen.

„Wir hoffen, die Kinder freuen sich“, sagte Gehrke bei der offiziellen Eröffnung der Bahn. Auf den Jubel einer Kinderschar mussten er und seine Mitstreiter wegen der Corona-Pandemie verzichten. Dafür dankte Kita-Leiterin Josephine Panzer mit den Worten: „Macht weiter so, wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir so einen Förderverein haben.“

Zuschuss, Spenden und Einnahmen aus Festen

Mit dem Bau der Bahn hatte das Röthaer Unternehmen Schlösser Bau im Herbst 2019 begonnen. In das Projekt floss auch eine Finanzspritze von 7500 Euro aus dem vorjährigen Förderprogramm „Wir für hier“ des Chemieunternehmens Dow. Darüber hinaus konnte der Förderverein auf Spenden und auf Einnahmen seiner Veranstaltungen zurückgreifen, das Sommerfest und das Oktoberfest.

Zuletzt hatten im trockenen Frühjahr Fördervereinsmitglieder selbst über zwei Monte hinweg das Gießen des frisch angesäten Rasens übernommen. Mit Gesamtkosten von rund 18 000 Euro ist die Rollerbahn das bisher umfangreichste Projekt des Fördervereins für das „ Regenbogenland“. Der hatte der Einrichtung bisher unter anderem selbst gebaute Sitzgarnituren für den Garten und eine Matschanlage spendiert.

