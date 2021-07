Rötha: So sieht es jetzt in der Alten Schule in Oelzschau aus

Rötha/Oelzschau

Seit dem vergangenen September klopft und hämmert es mitten in Oelzschau. Gleich neben der Magdalenenkirche lässt deren Förderverein seitdem die Alte Schule sanieren. Wobei „lässt sanieren“ die Sache nicht vollständig trifft. Zwar werden die Hauptarbeiten von Fachfirmen ausgeführt, doch fassen die Akteure des Fördervereins kräftig mit an.

Blick auf den Arbeitsfortschritt möglich

„Ein- bis zweimal in jeder Woche treffen sich unsere Mitglieder zur Arbeitseinsätzen“, sagt Vereinsvorsitzender Nick Heyme. Da wurden das Gebäude entkernt, Putz abgeschlagen, zuletzt der Unterbeton im Erdgeschoss aufgebracht. Alles in Eigenleistung. Rund ein halbes Dutzend Vereinsmitglieder ist immer dabei, so Heyme.

Die Reparatur des Daches und die Erneuerung der vom Einsturz bedrohten Rückwand des Gebäudes übernahmen Fachfirmen. „Wir sind schon weit gekommen“, freut sich Nick Heyme. Wie weit, das dürfen sich am Sonntag, 25. Juli, Oelzschauer und Oelzschauerinnen sowie weitere Interessenten direkt anschauen.

Vereinsmitglieder geben gern Auskunft

Der Förderverein lädt zum Tag der offenen Baustelle ein. Ab 14 Uhr kann sich jeder sein eigenes Bild von der Baustelle machen. Führungen seien nicht vorgesehen, aber in allen Räumen werden Vereinsmitglieder bereitstehen, die Auskünfte geben können. Neben der Baustelle wird gegrillt. Zur gleichen Zeit beginnt außerdem ein Sommergottesdienst in der benachbarten Kirche.

Eigentümer des Gebäudes an der Straße der Freundschaft ist die Kirchgemeinde, Bauherr ist der Verein. Die Kosten für das Vorhaben werden mit rund 333 000 Euro veranschlagt. 200 000 Euro werden über Leader-Fördermittel aufgebracht. Hinzu kommen rund 100 000 Euro von der Landeskirche und 6000 Euro von der Gemeinde. Der Förderverein selbst steuert rund 27 000 Euro bei.

Sanierung soll bis Ende des Jahres dauern

Und er kann sich jetzt noch über eine weitere Förderung aus dem sogenannten Regionalbudget des Leader-Fördertopfes freuen. Für 20 000 Euro bei einem Eigenanteil von 4000 Euro schafft der Verein unter anderem Küchenausstattung, Technik, Beamer und Bildwand für den geplanten Gemeinschaftsraum sowie Biertischgarnituren für künftige Feste und Veranstaltungen im Freien an.

Schließlich soll die Alte Schule den von der Kirche gebildeten Dorfmittelpunkt als ein Gemeinschaftshaus ergänzen. Hier wird es nach der Sanierung deswegen auch von außen barrierefrei zugängliche Toiletten geben, die bei Konzerten in der Kirche und etwa beim Magdalenenfest genutzt werden können.

Beendet werden soll die Sanierung zum Ende des Jahres. Zumindest will das der Fördermittelgeber so. „Die Corona-Pandemie und die wahnsinnige Entwicklung der Baupreise spielt uns da nicht gerade in die Karten“, sagt Heyme. Er sieht den Verein aber dennoch auf einem guten Weg.

Tag der offenen Baustelle an der Alten Schule in Oelzschau, 25. Juli, ab 14 Uhr

Von André Neumann