Rötha

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter in Rötha einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt. Gegen 4.30 Uhr jagte der Täter mit unbekannter Pyrotechnik den Automaten hoch und schnappte sich anschließend die Geldkassette. Laut Zeugenaussagen floh der unbekannte Täter mit einem Roller ohne Licht vom Tatort in der August-Bebel-Straße. Wie hoch der Schaden an dem Automaten ist und wie viel Geld gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Von lvz/ hem