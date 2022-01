Rötha: Zweifel wegen Anbau an Doppelhaus in Espenhain

Rötha/Espenhain

Ein privates Bauvorhaben in Espenhain stößt auf den Widerspruch der Stadt Rötha. Die Bauherren wollen an eine Doppelhaushälfte in der Straße des Friedens anbauen und auf dem Grundstück eine Garage errichten.

Zu viel Schatten für Nachbar

Die Dimension der vorgesehenen Erweiterung würde aus Sicht des Ortschaftsrates dazu führen, dass die „Terrasse des Nachbarn nur noch ein schattiger Hinterhof“ wäre. Das Bauprojekt stieß auch im Röthaer Bauamt auf Skepsis. Das Bauordnungsamt beim Landratsamt habe aber in Vorgesprächen erklärt, es halte den Bau für genehmigungsfähig, weil dadurch erforderlicher Wohnraum geschaffen werde.

Entscheidung im Landratsamt

Ungeachtet dessen stimmte nach dem Ortschaftsrat auch der Technische Ausschuss komplett gegen das Vorhaben. Entscheiden kann die Stadt allerdings nicht, ob das Projekt umgesetzt werden darf. Sie wird im Verfahren um die Baugenehmigung, welches beim Landratsamt läuft, lediglich angehört und um eine Stellungnahme gebeten. Diese fällt nach dem Beschluss des Ausschusses ablehnend aus.

