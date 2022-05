Rötha feiert Karneval nach: So läuft die Kostümparade

Rötha

Es ist so weit: Der Karneval Club Rötha (KCR) feiert nach. Weil wegen des Coronavirus die Faschingssaison zweimal ausfiel, rückt das närrische Treiben jetzt in den Mai. Nach zwei Abendveranstaltungen am Freitag und am Sonnabend treten die Karnevalisten und viele Vereine und Gruppen am Sonntag, 8. Mai, zur großen Kostümparade an.

Dabei hoffen sie natürlich wie sonst im Februar oder März auf jede Menge Publikum an den Straßenrändern. Und das dürfte einiges zu sehen und zu hören bekommen. Denn der Umzug im Wonnemonat wird den traditionellen „Karawanen“ in der eigentlichen Faschingszeit nicht nachstehen, kündigt KCR-Sprecher Olaf Kuhnhardt an.

Kostümparade so lang wie sonst Karnevalsumzug

22 Bilder sind so viele wie in der Vergangenheit auch. Und wahrscheinlich werden sogar mehr Menschen als bisher im Tross unterwegs sein. Der letzte Faschingsumzug in Rötha fand übrigens am 23. Februar 2020 statt.

Das bunte Treiben beginnt gegen 13 Uhr. Dann fangen die Teilnehmer der Parade an, sich in der Rathausstraße und auf dem Markt aufzustellen. Gegen 14 Uhr startet ein Programm des KCR auf dem Markt, und rund eine Stunde später wird sich der Zug in Bewegung setzen.

Von LVZ