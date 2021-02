Rötha finanziert Sozialarbeiterin in der Grundschule

Rötha

Die Grundschule Rötha bekommt eine Schulsozialarbeiterin, deren Träger der Verein „Wegweiser“ sein wird. Das hat der Stadtrat auf einer Sondersitzung beschlossen. Die Entscheidung fiel mit deutlicher Mehrheit, war aber in der vorangegangenen Debatte nicht unumstritten.

Was unter anderem an der finanziell ungünstigen Konstellation für die Stadt lag. Der Stadtrat hatte sich im vorigen Jahr nämlich grundsätzlich für Schulsozialarbeit an der Grundschule Rötha ausgesprochen, war da aber davon ausgegangen, 50 Prozent Fördermittel zu erhalten und so eine 30-Wochenstunden-Stelle finanzieren zu können.

Weil der Kreis eine Förderung ablehnte, schlug die Verwaltung vor, den ohnehin geplanten Eigenanteil von rund 24 000 Euro jährlich um rund 8000 Euro aufzustocken, womit eine Stelle mit 20 Wochenstunden finanziert werden könnte.

Entscheidung war aus Sicht von Verwaltung und Schule dringend

Aus Sicht der Verwaltung musste die Entscheidung schnell herbeigeführt werden, weil der Verein bereits eine Mitarbeiterin hatte, die aber ohne das Geld der Stadt nicht mehr länger vorhalten könne. Deswegen rief Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) die Sondersitzung ein.

Dringend ist die Angelegenheit auch aus Sicht der Schule. Schulleiterin Silke Kruppe, die der Stadtratssitzung beiwohnte und Rederecht erhielt, möchte die Schulsozialarbeiterin lieber heute als morgen in der Bildungseinrichtung an die Arbeit gehen sehen.

Sie appellierte an die Verantwortung der Stadträte „für Familien und Kinder und unsere 160 Schüler“ und erinnerte daran, dass in Rötha seit drei Jahren über die Einführung von Schulsozialarbeit gesprochen wurde. Zugleich erklärte sie, dass es viele Kinder gebe, die Hilfe brauchen. Dazu zählt sie an ihrer Schule unter anderem viele Kinder aus nicht deutschsprachigen Familien sowie Kinder mit Förderbedarf.

Land-Fraktion möchte schnell auch eine Lösung für Espenhain

Laut einer Studie, sagte Kruppa, habe jedes dritte Kind psychische Probleme. An der Röthaer Grundschule sei gerade erst ein Kind durch die Behörden in Obhut genommen worden, und es sei ein Fall von Kindeswohlgefährdung bekannt geworden. Man müsse keine Angst haben, dass eine Schulsozialarbeiterin zu wenig Arbeit haben könnte. Die Lehrer könnten diese Arbeit nicht leisten.

Diese Argumentation griff Pascal Németh (Fraktion Röthaer Land) auf, der sagte: „Es ist eine Investition in die Zukunft und gut angelegtes Geld.“ Sein Fraktionskollege Jens Dittrich bedauerte dennoch, dass „wir eine Schule komplett rauslassen“. Er hoffe, dass möglichst schnell auch eine Lösung für die Grundschule in Espenhain gefunden werde.

Die Schulsozialarbeit an der Grundschule Rötha finanziert die Stadt jetzt zunächst für zwei Jahre komplett aus eigenen Mitteln. Für 2023 und 2024 soll dann erneut ein Förderantrag gestellt werden. Schulleiterin Silke Kruppa zeigte sich froh und erleichtert über die Entscheidung, speziell auch über den gewählten Träger. Der Verein „Wegweiser“ aus Böhlen sei nämlich mit Schulsozialarbeit auch an den wichtigsten weiterführenden Schulen tätig, an die die Grundschüler aus Rötha nach der vierten Klasse wechseln.

