Rötha gewährt der AfD keine Sonderbehandlung im Amtsblatt

Rötha

Wie politisch darf und sollte das Amtsblatt sein? Gerade erst gab es darum eine Debatte in Geithain wegen Meinungsäußerungen des Oberbürgermeisters in dem offiziellen Verlautbarungs-Medium der Stadt. In Rötha diskutierte jetzt der Stadtrat ebenfalls über Veröffentlichungen im Amtsblatt. Es ging hier darum, wie über gefasste Beschlüsse berichtet wird.

Bisher vermeldet das Amtsblatt lediglich den Wortlaut von Beschlüssen und formuliert dazu nur: „Der Stadtrat hat beschlossen“. Die beiden AfD-Abgeordneten Jörg Dornau und Torsten Klemmer wollten das ändern und stellten einen entsprechenden Antrag. Dem die Räte der andere Fraktionen folgten. Andere Kommunen gehen in ihren Amtsblättern bei der Veröffentlichung von Beschlussergebnissen schon weiter. In der Stadt Böhlen, mit der sich Rötha ein Amtsblatt teilt, erfährt der Leser, wie viele Ja- und Nein-Stimmen und wie viele Enthaltungen es jeweils gab.

Bürgermeister weist AfD-Forderung zurück

Ohne diesen Hinweis, kritisiert die AfD, werde dem Bürger „Einigkeit beziehungsweise Einstimmigkeit auch bei brisanten Themen oder knappen Entscheidungen“ vermittelt. Das künftig zu ändern, darüber waren sich schnell alle einig. Dieser Teil des AfD-Antrages wurde tatsächlich einstimmig befürwortet und beschlossen.

Nicht aber die angehängte Forderung. Denn Klemmer und Dornau wollten auch erreichen, dass ihr Abstimmungsverhalten demnächst im Amtsblatt namentlich erwähnt wird. Und zwar immer dann, wenn es „von der Mehrheitsmeinung abweicht“.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das ist kein Antrag, das ist eine Forderung“, formulierte Klemmer mit Nachdruck. Und bekam dafür von Bürgermeister Stephan Eichhorn (CDU) umgehend eine ebenso deutliche Abfuhr erteilt, indem der entgegnete: „Einer Forderung werde ich mich noch weniger beugen. Wir werden im Amtsblatt nicht dem Willen einer Fraktion folgen.“

Wellmann: Keine politischen Statements im Amtsblatt

Auch Hendrik Reichel (Initiative für Rötha) war gegen eine Sonderbehandlung: „Natürlich machen wir für die AfD-Fraktion keine Ausnahme.“ Er zeigte sich aber aufgeschlossen dafür, die Fraktionsmeinungen zu veröffentlichen. Was, wie andere Stadträte ihm entgegenhielten, nicht immer möglich sei, weil es ja keinen Fraktionszwang gäbe und die Fraktionen oft nicht einheitlich abstimmen würden.

Uwe Wellmann (CDU) verwies wie der Bürgermeister auf die weitgehende Neutralität des Amtsblattes: „Politische Statements dürfen wir dort nicht veröffentlichen“, sagte er. Wolle man der Bürgerschaft die einzelnen Meinungen kundtun, müssten andere Wege genutzt werden. Klemmers AfD-Fraktionskollege Dornau blieb bei der Forderung. Es gehe nur darum, das Abstimmungsverhalten einzelner zu veröffentlichen. Andere, meinte er, könnten sich ja anschließen.

Künftig mit Stimmenverhältnis

Ursula Reich von der SPD-Fraktion bekannte sich dagegen zu Vorbehalten gegen eine Veröffentlichung des namentlichen Abstimmungsergebnisses aller. „Ich weiß, wie die Menschen sein können.“ Sie wolle nicht die Möglichkeit schaffen, „Hexenjagden“ zu veranstalten.

Dass das kein ganz abwegiger Gedanke ist, erfährt ihr Fraktionskollege Hans-Joachim Keil gerade am eigenen Leib. Zwar nicht wegen seiner Stadtratstätigkeit, aber wegen seiner jüngsten Entscheidungen als Baum-Verantwortlicher im Bauhof sieht der sich gerade schweren persönlichen Angriffen ausgesetzt.

Schlussendlich bedeutet die getroffene Entscheidung: Im Amtsblatt wird künftig auch Rötha über das Stimmenverhältnis bei Beschlüssen informieren, nicht aber darüber, wer wie abgestimmt hat.

Lesen Sie auch

Von André Neumann