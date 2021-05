Rötha kauft dem Bauhof einen neuen Traktor – für den Winterdienst

Rötha

Die Stadt Rötha schafft sich für den Bauhof einen neuen Traktor an. Liefern soll ihn das Unternehmen Garten-und Landtechnik Friedrich aus Bad Lausick zum Preis von knapp 217 000 Euro. Über neue Technik für den Bauhof wurde in der Stadt schon lange diskutiert. Die Situation im zurückliegenden Winter hatte den Druck auf die Verwaltung und die Entscheidungsträger offenbar noch einmal verschärft.

Von „einem kläglichen Rest an Technik“ war kürzlich die Rede, als in einer Sitzung des Stadtrates über den städtischen Winterdienst gesprochen wurde. Mit verschlissener Technik sollen die Mitarbeiter sich im kommenden Winter nicht mehr herumschlagen müssen.

Diskutiert wurde über die Ausgabe dennoch. Zum einen, weil die Stadtverwaltung den Kauf und nicht ein Leasing- oder Mietmodell empfahl. Zum anderen, weil Rötha noch immer keinen bestätigten Haushalt für dieses Jahr hat und die Ausgabe deswegen einen Vorgriff auf noch nicht beschlossene Finanzen darstelle.

Als „faktisch nicht verschiebbar“ bezeichnete die Verwaltung die Anschaffung des neuen Traktors mit Anbaugeräten. Würde die Bestellung verschoben, bis ein Haushaltsplan vorliegt, käme der Traktor bei den aktuellen Lieferzeiten für den kommenden Winterdienst zu spät.

Betriebsstunden bei Kauf günstiger

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) entgegneten den Kritikern von der Fraktion „Initiative für Rötha“ und von der AfD: „Der Stadtrat ist Herr des Haushaltsverfahrens.“ Wenn man sicher sei, dass man den Traktor benötige, sei es nicht die Frage, ob er vor oder nach dem Etat-Beschluss bestellt werde. Die Entscheidung für Kauf statt Miete oder Leasing begründete er mit den auf die Betriebsstunden heruntergerechneten Kosten. Die seien geringer, wenn die Stadt das Fahrzeug kaufe.

Martin Zimmerling (Röthaer Land) zielte mit einer Frage auf das Einsatzspektrum des Traktors. Wenn an den auch eine Arbeitsbühne angebaut werden könnte, so der Stadtrat, könnte der Bauhof auch selbst defekte Straßenlampen austauschen. Das, so die Antwort vom Bauamt, sei allerdings aus einem anderen Grund nicht möglich. Für diese Arbeiten habe kein Bauhofmitarbeiter eine Berechtigung. Das Bauamt sei gerade dabei einen Rahmenvertrag für die Straßenbeleuchtung vorzubereiten.

So sehen die Traktoren der Marke Valtra aus. Quelle: privat

Der Stadtrat stimmte dem Kauf zu. Zwei Abgeordnete der Initiative für Rötha und einer der AfD enthielten sich der Stimme. Bestellt wird ein Valtra G 135 mit 135 PS Leistung. Der Traktor bekommt eine Ausstattung für den Winterdienst, ein Anbaugerät zum Mähen von Straßenrändern und eins zum Freischneiden des Lichtraumprofils an Straßenbäumen und Hecken.

Von André Neumann