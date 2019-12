Rötha muss mit Diakonie über Betreibervertrag nachverhandeln

Rötha

Die Stadt Rötha und die Diakonie Leipziger Land sind sich längst darüber einig, dass der Wohlfahrtsverband eine neue Kindertagesstätte für die Stadt baut und betreibt. Während aber die Bauvorbereitungen schon weit sind und die Beteiligten seit dem Sommer auf die Baugenehmigung warten, muss beim Betreibervertrag nachverhandelt werden.

Der hätte, das sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos), eigentlich schon im Frühjahr dieses Jahres auf den Weg gebracht werden sollen, was sich aus verschiedenen Gründen verzögert habe. Jetzt wollten Stadt und Diakonie offenbar aufs Tempo drücken, weil laut Eichhorn im Februar der Bau beginnen soll. Deswegen war der Entwurf des Vertrages, der sich laut Stadt an Verträgen anderer Kommunen mit freien Trägern orientiere, nicht erst in einem Ausschuss vorberaten worden, sondern gleich dem Stadtrat vorgelegt worden.

Inwiefern darf die Diakonie über Investitionen in die Kita entscheiden

Das rächte sich, denn der Stadtrat nickte den Entwurf der so genannten „Rahmenvereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung der Kindertagesstätte“ auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr nicht ab. Das Papier soll nun im Januar erst im Ausschuss und dann im Stadtrat beraten und beschlossen werden.

Bei den Unstimmigkeiten, die zur Vertagung führten, geht es vor allem ums Geld und darum, in welchem Maß die Diakonie selbst über Investitionen in die Kita entscheiden darf. Uwe Wellmann ( CDU) befürchtete wegen einiger Passagen im Vertragstext „Investitionen der Diakonie, die die Stadt dann als Abschreibungen tragen muss.“

Rötha hatte vor fast genau einem Jahrin einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Diakonie die Bausumme für die neue Kindertagesstätte auf 1,9 Millionen Euro festgelegt. Mehr will die Stadt dem Bauherren als Baukostenzuschuss nicht zahlen.

Zusätzliche Kosten für die Stadt Rötha befürchtet

Auf der Sitzung des Stadtrates konnten weder die Vertreter der Stadt noch der Diakonie genau sagen, ob in dieser Summe laut Vertrag die Ausstattung mit enthalten ist. Wellmann und auch Hendrik Reichel (Initiative für Rötha) befürchteten nun zusätzliche Kosten für die Stadt, falls die Diakonie zusätzliche Investitionen tätigt, die die Stadt dann über die Abschreibung finanzieren müsste.

Reichel brachte als Beispiel: „Sie können nicht ohne unsere Zustimmung ein Klettergerüst für 10.000 Euro bauen.“ Wellmann forderte deshalb, die Diakonie müsse Investitionen in die Kindertagesstätte durch den Stadtrat genehmigen lassen.

Das lehnte Stefan Winkelmann, der bei der Diakonie für Kitas zuständig ist, ab. Investitionen, erklärte er, plane die Diakonie in einem Haushaltplan, der der Kommune vorgelegt werde. Erhebe die keine Einwände, gelte das als Zustimmung.

Betreuungszeit bei maximal neun Stunden?

Ein weiterer strittiger Punkt lag in der vorgesehenen Betreuungszeit. Vertraglich sollte die bei maximal neun Stunden liegen. Aus Sicht einiger Stadträte ist das zu wenig, weil es berufstätige Alleinerziehende gebe, die mit dieser Zeit nicht auskommen. Winkelmann hielt dagegen, er habe Vorbehalte gegen einen Tag für Kinder, der länger ist als neun Stunden. Zehn oder elf Stunden Betreuung wolle man daher nur in einzelnen Ausnahmefällen anbieten.

Die städtische Gebührenordnung für Kindertagesstätten, darauf wies Wellmann in dem Zusammenhang hin, sehe dagegen Gebührensätze für Betreuungszeiten von zehn und elf Stunden vor. Der Elf-Stunden-Tarif war erst 2017 eingeführt worden.

