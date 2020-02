Rötha öffnet Volkshaus und feiert weiter

Rötha

Bei den Röthaer Narren schien in diesem Jahr alles anders zu sein, zumindest bezogen auf den Festumzug und die Veranstaltung auf dem Markt: Das Regenwetter und der Wind brachten die Pläne ins Wanken. Doch was sich die Röthaer Karnevalisten vornehmen, bringen sie auch zu Ende. „Wir haben die Schau einfach in das Volkshaus verlegt, wo sie nach dem Umzug stattfindet. Bei uns fällt nichts ins Wasser“, bekräftigte Jürgen Meister vom Karnevalverein. Der Festumzug fand statt, auf den sich die Röthaer freuten.

Konfetti regnete es und Kamellen

Der Marktplatz war von Besuchern gesäumt, die nicht nur auf die dekorierte Wagen schauten, vielmehr den Bonbonregen aufsammelten, was insbesondere den Kindern gefiel. Auch goldfarbener Konfettiregen flog durch die Luft und gab dem Umzug seinen Zauber. Vor dem eigentlichen Karnevalsumzug gab der Bürgermeister Stephan Eichhorn Reime zu Gehör, und das Volk dankte ihm und weiteren Rednern mit einem „Röthano Bravo“. Mit einigen Glas Freibier hielt der Bürgermeister das Narrenvolk bei Laune.

Beste Kostüme werden prämiert

Besonders erfreut zeigte sich Jürgen Meister über die Spontaneität des Stadtoberhaupts, das Volkshaus zu öffnen, damit die Feier weitergehen konnte. „Es wäre schade gewesen, wenn die Darbietungen des Karneval-Clubs kein Publikum gefunden hätten“, sagt Meister. Erstmals bewertete eine Jury den schönsten Umzugswagen, das regionalste Motiv oder Thema und das am besten aussehende Gruppenkostüm.

