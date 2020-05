Rötha steuert auf zwei Jubiläen zu: Silbermann-Orgeln werden 300 Jahre alt

Rötha

Die Instrumente aus der Werkstatt des sächsischen Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann (1683 bis 1753) sind weltberühmt. Zwischen 1703 und 1755 wurden durch ihn, seinen Bruder und dessen Sohn 50 Orgeln gebaut, von denen in Sachsen noch 31 erhalten sind.

In Rötha gibt es gleich zwei davon, in der Georgenkirche und in der Marienkirche. Jetzt steuert die Stadt auf gleich zwei Jubiläumsjahre zu. Denn die Orgel in St. Georgen wird im nächsten Jahr 300 alt, ihre kleinere Schwester in St. Marien ein Jahr später.

„Durch so ein Jubiläum wird man daran erinnert, in welchen Zeiten diese Orgeln gespielt wurden“, sagt Kantorin Elisabeth Höpfner mit Ehrfurcht, und sie fügt hinzu: „Diese Instrumente haben Kriege und politische Wirrnisse überstanden.“

Zur Galerie In Rötha gibt es gleich zwei der rund 30 Silbermann-Orgeln in Sachsen. Im nächsten und im übernächsten Jahr werden sie 300 Jahre alt.

Johann Kuhnau weihte Orgel in St. Georgen ein

Die Orgel in der Georgenkirche hat die Stadt Rötha dem damaligen Kirchenpatron und Gutsherren Christian August Freiherr von Friesen zu verdanken. Der gab die Orgel bei Silbermann in Auftrag. Eingeweiht wurde sie am 9. November 1721 durch den damaligen Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau, der in dieser Funktion der unmittelbare Vorgänger von Johann Sebastian Bach war.

Elisabeth Höpfner hat sich schon länger mit der Geschichte der beiden Silbermannorgeln befasst. Seit 2005 ist sie – mit Unterbrechung in der Elternzeit – Kantorin in Rötha, schon damals recherchierte sie im Bach-Archiv in Leipzig. Sie stieß dort unter anderem auf Unterlagen mit einer genauen Beschreibung des Einweihungsgottesdienstes in der Georgenkirche. Der soll im kommenden Jahr, 300 Jahre später, so originalgetreu wie möglich erneut gefeiert werden.

Volkstheater zum Orgeljubiläum geplant

Dieser Gottesdienst wird ein Baustein im Festjahr für das große Jubiläum der Orgel in der Georgenkirche. Ein anderer soll eine große Volkstheater-Aufführung werden. „Ich freue mich sehr, dass wir die ,Stadtraben’ gewinnen konnten“, sagt Pfarrerin Sabine Wagner. Die Laien-Theatergruppe mit diesem Namen bringt seit 2013 im Zweijahresrhythmus ein Stück zur Geschichte der Stadt auf die Bühne.

Alle Projekte fürs Festjahr will Kantorin Höpfner noch nicht verraten. Immerhin so viel, dass die Konzerte der Silberklänge-Reihe im kommenden Jahr dem Anlass entsprechend besonders festlich ausfallen werden und dass ein großes Festkonzert geplant ist. Dessen Termin stehe aber noch nicht fest.

Außerdem sei die Kirchgemeinde im Gespräch mit der in Freiberg ansässigen Gottfried-Silbermann-Gesellschaft über eine Ausstellung. Von der Gesellschaft gebe es eine Silbermann-Stele, sagt Pfarrerin Wagner. Die werde immer dort aufgestellt, wo eine Orgel 300 Jahre alt wird. Weil es 2020 kein solches Jubiläum gebe, könne die Stele wahrscheinlich schon im Herbst nach Rötha geholt werden, um vom kommenden Jubeljahr zu künden.

Nach dem Jubiläumsjahr muss Restaurierung geplant werden

Die betagte Orgel selbst muss behutsam ins und durchs Jubiläumsjahr geführt werden. Anders als das 2008 restaurierte Instrument in der Marienkirche sei die Orgel der Georgenkirche restaurierungsbedürftig, sagt Elisabeth Höpfner. Einerseits wegen des Befalls durch Schimmel, andererseits weil Trockenheit das Holz reißen lasse, auf dem die Pfeifen sitzen, wodurch Fehltöne entstünden. Die letzte Erneuerung liegt 40 Jahre zurück.

Mit ein paar kleineren Reparaturen vorher, sagt Höpfner, werde die Orgel das Jubiläumsjahr überstehen. Danach müsste eine Restaurierung geplant werden. Ohne zu wissen, wo das Geld dafür herkommen kann. Was auch für die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gilt. Da hoffe sie auf Unterstützung vom Land, vom Landkreis und von der Stadt.

Von André Neumann