Rötha und Böhlen: Pkw sind Ziel von Kriminellen

Rötha/Böhlen

Unbekannte öffneten in der Nacht zum Freitag einen in Rötha abgestellten älteren Audi A 4. Sie gingen dabei gewaltlos vor, und auch die Ausbeute hielt sich in Grenzen. Ein Szenario, das sich in den vergangenen Wochen in und um Rötha häuft.

Der Pkw, der aktuell betroffen ist, stand in der Heckenstraße in Rötha. Einbruchspuren waren für die Besitzerin, als sie am Freitagmorgen losfahren wollte, kaum ersichtlich. Und doch hatte sich in der Nacht jemand an und in dem Wagen zu schaffen gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Vorgehen des Täters ist ihr nicht unbekannt: In Rötha, Böhlen, Großdeuben wurden in den vergangenen Wochen ähnliche Fälle angezeigt. Die Wagen wurden beim Öffnen nicht beschädigt. Gestohlen wurden mal eine Sonnenbrille, mal ein Beutel ohne Inhalt, mal entdeckte Fahrzeugpapiere. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, um dem Täter oder den Tätern auf die Spur zu kommen. Hinweise an das Revier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

