Rötha will Baumlandschaft umbauen: Verwaltung erklärt massive Abholzungen

Nach einer Bürgeranfrage auf der jüngsten Sitzung des Röthaer Stadtrates hat sich die Stadtverwaltung um Erklärungsversuche für die jüngsten massiven Baumfällungen in der Stadt bemüht. Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) und der Stadtratsabgeordnete und Bauhofmitarbeiter Hans-Joachim Keil (SPD-Fraktion) räumten Versäumnisse bei der Information der Bevölkerung ein.

Die zahlreichen Abholzungen unter anderem am Sportlerheim in der Kreudnitzer Straße, am Friedhof in der August-Bebel-Straße, am Mehrgenerationenhaus, an der Einfahrt zum Wohngebiet Rietzschketal und an weiteren Stellen in der Stadt hatte bei vielen Einwohnern für Unmut gesorgt.

Eichhorn wiederholte seinen schon gegenüber der LVZ geäußerten Hinweis auf eine Baumschau im vergangenen Herbst. Es sei damals überprüft worden, wo Bäume Fußwege beschädigen, wo das Lichtraumprofil beeinträchtigt werde, wo Häuser unter Umständen beschädigt würden und wo von schräg stehenden Bäumen Gefahr drohe.

Keil: Neupflanzungen sind vorgesehen

Im Oktober seien im städtischen Amtsblatt bevorstehende Fällungen schon angekündigt worden. „Wir hätten es besser kommunizieren müssen“, gab Eichhorn zu.

Das sah auch Keil so, der im Bauhof für Baumschauen und Grün-Management verantwortlich ist. Allen Fällungen würden Neupflanzungen folgen, versicherte er im Stadtrat. Den Eingriff in den Baumbestand am Friedhof erklärte der Baum-Experte so: „Dort sollte nur herunter geschnitten werden, aber es war kaum noch ein Baum lebensfähig.“

„Nur noch durch Efeu grün“: gefällte Bäume auf dem Friedhof in Rötha. Quelle: Jens Paul Taubert

Die meisten hätten schräg gestanden und Grablager bedroht. Auch auf die Straße seien immer wieder Äste gefallen. Grün habe das ganze Areal nur noch durch den vielen Efeu ausgesehen.

Umbau für die Zukunft

Die vorhandene Buchenhecke am Friedhof, so Keil, soll ergänzt werden. Dahinter werde noch eine Taxus-Hecke gepflanzt. Beide seien Lebensraum und Futterquelle für Vögel. Bei den Bäumen in der Heinestraße seien die Pflanzgruben zu klein, weswegen die Bäume nicht richtig wachsen könnten. „Wir wollen hier blühende Bäume pflanzen, die acht bis zehn Meter hoch werden und keine monotone Pflanzung mehr anlegen“, sagte der Bauhofmitarbeiter.

Baumstümpfe von gefällten Bäumen in der Heinestraße in Rötha. Hier sollen künftig blühende Bäume gepflanzt werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Der von einem vorgesehenen Umbau der Baum- und Grünlandschaft in Rötha sprach. Jahrelang sei in dieser Hinsicht gar nichts gemacht worden. „Jetzt wollen wir etwas für die Zukunft tun“, begründete Hans-Joachim Keil die Eingriffe. Man sei damit schon auf einem guten Weg, sagte der Abgeordnete und bat, offenbar auch an die Bevölkerung gerichtet: „Lassen Sie uns dafür Zeit und Raum.“

