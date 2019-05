Rötha

Die Stadt Rötha will jetzt förmlich die Sanierung des Stadtkerns abschließen. Das Programm, in dem für Sanierungsarbeiten an öffentlichen und privaten Objekten Fördermittel von Bund, Land und Kommune zur Verfügung standen, hatte 1991 begonnen und ist praktisch schon seit mehreren Jahren beendet. Der Technische Ausschuss befasst sich auf seiner nächsten Sitzung am 9. Mai mit den Formalitäten des Abschlusses des Programms.

Rötha plant Verzicht auf Ausgleichsbeiträge

Dazu gehört eine vom Stadtrat zu fällende Entscheidung über die sogenannten Ausgleichsbeiträge, die nach Ende eines Stadtsanierungsprogramms von den Grundstückseigentümern zu erheben sind. Dabei handelt es sich um die Bodenwertsteigerung im Sanierungsgebiet, die von Gutachtern ermittelt wird.

Die Stadt Rötha will allerdings auf die Erhebung des Beitrages verzichten. Der Grund: Die Wertsteigerungen seien so gering, dass der Verwaltungsaufwand zum Einkassieren der Gelder unverhältnismäßig hoch wäre. Wenn der Technische Ausschuss und danach der Stadtrat dem folgen, könnten die Grundstückseigentümer im Röthaer Stadtkern um die Abgabe herumkommen.

Schlossallee und Bauen in Großpötzschau

Weitere Themen am Donnerstagabend sind die geplante Wohnbebauung in Großpötzschau, mehrere Bauanträge und die Auftragsvergabe für die Erschließung und den Bau der Schlossallee. Diese Entscheidung war auf der jüngsten Stadtratssitzung noch von der Tagesordnung genommen worden.

Die öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses beginnt am 9. Mai, 19.30 Uhr, im Sitzungszimmer des Rathauses in der Rathausstraße 4.

Von André Neumann