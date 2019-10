Rötha wird Horte für Grundreinigung schließen

Rötha/Espenhain

Die Stadt Rötha wird die Schulhorte „Schlaue Füchse“ in Rötha und „Räuberhöhle“ in Espenhain in den kommenden Sommerferien je eine Woche schließen. Das hat der Stadtrat beschlossen.

Damit will die Stadt die Qualität der Glas- und Grundreinigung in den beiden Einrichtungen verbessern. Die umfassenden Reinigungen, die bis zu einer Woche dauern können, finden in den Sommerferien in allen Kindereinrichtungen der Stadt Rötha statt.

Reinigung in den Horten in Rötha sonst bei laufendem Betrieb

In den beiden Schulhorten passierte das in den vergangenen Jahren bei laufendem Betrieb. laut Stadtverwaltung hatte das eine immer schlechtere Qualität zur Folge, teilweise hätten Arbeiten auch nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden können. So müssten alle Möbel auf die Gänge gestellt werden, was eine Unfallgefahr nach sich ziehe. Fußböden müssen nass abgeschliffen getrocknet und versiegelt werden. Somit könne ein reibungsloser Hortbetrieb nicht gewährleistet werden.

Deshalb werden die Horte nun im kommenden Jahr abwechselnd für je eine Woche geschlossen. Der in Rötha vom 3. bis zum 7. August, der in Espenhain vom 10. bis zum 14. August. Die Kinder können zu diesen Zeiten in der jeweils anderen Einrichtung betreut werden.

Die Kapazität wird seitens der Verwaltung als ausreichend angesehen, weil in der dritten und vierten Ferienwoche in beiden Einrichtungen in den vergangenen Jahren jeweils weniger Kinder die Horte besuchten. Der Stadtrat fasste den Beschluss einstimmig.

Von André Neumann