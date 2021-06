Röthaer Ausschüsse behandeln große Solaranlage Energiepark Witznitz

Rötha

Am 1. Juli tagen in Rötha der Technische und der Verwaltungsausschuss gemeinsam. Damit wird faktisch der gesamte Stadtrat zuzüglich berufener Bürger versammelt sein. Die öffentliche Sitzung im Speisesaal der Grundschule, August-Bebel-Straße 42, beginnt 19.30 Uhr.

Dort geht es um den nächsten Schritt in der Bebauungsplanung für den Energiepark Witznitz, in dem auf einer Fläche von rund 500 Hektar, die auch Röthaer Gemarkung berührt, Strom aus Sonnenenergie gewonnen werden soll. Beraten wird der Entwurf des Bebauungsplanes. Der Neubau eines Einfamilienhauses in Oelzschau und die geplante Erweiterung des Labores in Mölbis sind weitere Themen.

