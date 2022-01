Röthaer Ausschüsse beraten nächsten Schritt zum neuen Marktplatz

Rötha

Noch immer gibt es in Rötha keine abschließende Entscheidung darüber, ob die Stadt mit bereits zugesagten Fördermitteln in diesem Jahr den Marktplatz umgestalten lässt. Verwaltung und Stadtrat streben eine Beschlussfassung im Januar an. Am 6. Januar soll in einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Technischen und des Verwaltungsausschusses – und damit aller Stadträte – der aktuelle Entwurf besprochen werden.

Zeit drängt wegen Fördergeld

Die nach einer Bürgerbeteiligung bereits überarbeitete Projektskizze hatte, nachdem sie der Förderstelle vorgelegt worden war, nochmals angepasst werden müssen, um dem Fördermittelbescheid gerecht zu werden und den finanziellen Rahmen einzuhalten. Laut Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) drängt nun aber die Zeit. Denn der Bewilligungszeitraum für die rund 400 000 Euro reiche nur bis Ende Oktober.

Projekt schon mehrfach auf der Kippe

Deswegen soll das Projekt am Donnerstag von beiden Ausschüssen erneut behandelt werden. Am 13. Januar ist dann eine abschließende Beschlussfassung des Stadtrates vorgesehen. Das Vorhaben zur Umgestaltung des Marktplatzes hatte bislang mehrfach für Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister und Stadtrat gesorgt und bei Abstimmungen auf der Kippe gestanden.

Weiteres Thema ist privates Bauprojekt

Die erste Sitzung der zwei Ausschüsse des Röthaer Stadtrates in diesem Jahr findet am 6. Januar im Volkshaus in der August-Bebel-Straße statt. Der Beginn ist 19.30 Uhr. Neben dem Markt geht es unter anderem um ein privates Bauprojekt mit Hausanbau und Garage. An der Tagung dürfen Interessenten unter der 3-G-Regel und mit FFP2-Maske teilnehmen. Allerdings wird ihnen von der Stadtverwaltung wegen des Gesundheitsschutzes abgeraten. Eine Bürgerfragestunde gibt es nicht.

Von an/okz