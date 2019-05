Rötha

Birgit Plöttner, die Geschäftsführerin des Vereins Elternhilfe für krebskranke Kinder, kommt einmal im Jahr immer wieder gern nach Rötha. Hier darf sie seit 2014 alljährlich einen Scheck abholen für die Unterstützung der Arbeit ihres Vereins, der Familien beisteht und unterstützt, deren Kinder an Krebs erkrankt sind.

Seit 2014 spielt die Röthaer Band Romantika in ihrem Heimatort jährlich im Mai ein Benefizkonzert für diesen Verein. In diesem Jahr war das am 4. Mai der Fall. Der Tag war verregnet, trotzdem wollten reichlich 200 Gäste den gefühlvollen Rock der aus Pedro Dannenberg, Thomas Schilde, Ronald Ponert und Patrick Rößner bestehenden Band hören.

Weniger Gäste, aber hohe Spendebereitschaft

Zur Spendenübergabe trafen sich erstmals alle vier Musiker mit Birgit Plöttner, und sie brachten auch noch ihren Beleuchter Rajko Alexander mit. Die Spendensumme kann sich sehen lassen. Denn obwohl wegen des Wetters in diesem Jahr weniger Publikum kam als in den Jahren zuvor, übergab Romantika 2176 Euro an den Verein, und damit fast so viel wie im vorigen Jahr. Damals erlebten rund 400 Besucher das fünfte Benefizkonzert.

Die Summe scheint zwar gering angesichts des Jahresbedarfs von rund 500.000 Euro, den der Verein zur Finanzierung seiner Arbeit hat. Doch gerade die treuen Unterstützer, zu denen die Röthaer Band gehört, sind Birgit Plöttner sehr wichtig. Das Geld fließe in die gerade neu aufgebaute psychosoziale Nachsorge, die Familien nach überstandener Therapie in Anspruch nehmen können.

Von André Neumann