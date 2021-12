Röthaer Bauhof verkauft ab sofort Holz

Rötha

In Rötha bietet der städtische Bauhof in dieser Saison erstmals Holz zum Verkauf an. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Es handele sich um Bäume, die zwischen Oktober und Februar auf kommunalen Flächen der Stadt gefällt wurden beziehungsweise noch gefällt werden. Außerdem kann Holz erworben, welches aus Windbruch stammt sowie zur Gefahrenabwehr gefällt wurde.

Genaue Holzmenge nicht bekannt

Es bestehe auch die Möglichkeit, selbst Bäume zu fällen, die vom Bauhof zugewiesen werden. In diesem Fall müsste der gesamte Baum einschließlich Astwerk mitgenommen und verwertet werden. Verkauft wird, solange der Vorrat reicht. Der Preis betrage einheitlich 15 Euro je Raummeter. Wie viel Holz zur Verfügung stehen wird, kann Rainer Patzwahl vom Bauhof aktuell noch nicht sagen. Unklar sei, wie hoch der Anteil an Totholz ist, welches sich als Brennholz nicht mehr eignet.

Selbst verladen und abholen

Das Holz muss nach vorheriger Terminvereinbarung auf dem Gelände des Bauhofes beziehungsweise direkt am Einschlagort selbstständig verladen und abgeholt werden. Infrage kommen die Bauhof-Standorte in Rötha am Johann-Sebastian-Bach-Platz und in Espenhain in der Otto-Heinig-Straße 37 b. Feste Verkaufszeiten werden nicht angeboten, Termine werden telefonisch vergeben. Dazu besteht Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr Gelegenheit unter der Nummer 0172/7 90 13 21.

Lesen Sie auch

Von an