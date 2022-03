Rötha

Bisher sorgt er für Ordnung und Sicherheit, etwa auf Straßen und Plätzen bei öffentlichen Veranstaltungen und Demonstrationen. Jetzt will er sich um die Belange seiner Heimatstadt kümmern: Maik Hermsdorf, Polizeihauptmeister mit Dienststelle Borna und gelernter Gas-Wasser-Installateur. Er möchte bei der Bürgermeisterwahl in diesem Jahr als Einzelkandidat antreten.

Sammlung von Unterstützungsunterschriften

Derzeit läuft dafür die Sammlung von Unterstützungsunterschriften im Röthaer Rathaus. Als Einzelbewerber ohne Nominierung von einer Partei, die im Bundestag beziehungsweise Landtag vertreten ist, muss er bis zum 7. April 60 Namenszüge von Wahlberechtigten aufweisen.

Die Idee zur Bewerbung für den Spitzenposten in der Röthaer Stadtverwaltung kam dem 40-Jährigen, der in Espenhain wohnt, als Amtsinhaber Stephan Eichhorn (parteilos) ankündigte, seine Amtszeit zu verkürzen. Eichhorn wäre regulär noch bis zum Jahresende Bürgermeister, verabschiedet sich aber ein halbes Jahr vorher, sodass die Röthaer ihr neues Stadtoberhaupt zeitgleich mit den Bürgern vieler anderer sächsischer Kommunen am 12. Juni wählen.

Kandidatur als demokratische Pflicht

Für Hermsdorf ist die Kandidatur auch so etwas wie eine demokratische Pflicht. Denn als er sich entschied, war mit Ingo Weitzmann, für die AfD Stadtrat in Böhlen, lediglich eine Kandidatur für den Bürgermeisterposten in Rötha bekannt geworden. „Das passt nicht zu meinem demokratischen Verständnis“, sagt Hermsdorf. Zugleich versteht er seine Kandidatur auch als Weckruf an die anderen Parteien, damit die womöglich selbst noch einen Kandidaten ins Rennen schicken.

Allerdings haben sowohl SPD als auch CDU signalisiert, dass sie niemanden ins Rennen schicken. Mit Pascal Németh von der Wählervereinigung „Röthaer Land“ gibt es mittlerweile einen weiteren Bewerber.

Einsatz für die Ortsteile

Aber selbstverständlich gibt es für Maik Hermsdorf auch sachliche, inhaltliche Gründe, sich auf diese wesentliche Weise für Rötha zu engagieren. Konkret die Ortsteile, von denen er glaubt, dass die „zu kurz kommen“. Amtsinhaber Eichhorn habe er nur einmal persönlich in Espenhain erlebt, „und das war vor Jahren, als er Wahlkampf gemacht hat“.

Es geht um ein „geeintes Rötha“

Dass er bisher keinerlei Erfahrungen in der (Kommunal-)Politik hat, sieht der Polizist als Vorteil an. Er ordnet sich im politischen Spektrum als „eher liberal“ ein. Es gehe ihm „um ein geeintes Rötha“. Zugleich weiß er, „dass es eine Stadtverwaltung nicht allen immer recht machen kann“.

Erfahrungen bei der Wasserwacht

Führungserfahrung hat er, wenn auch auf einem anderen Gebiet. Maik Hermsdorf ist Vorsitzender der Wasserwacht Leipziger Land. Neben der Leitung der Organisation sitzt er in der warmen Jahreszeit als Rettungsschwimmer regelmäßig am Wasser, um die Sicherheit von Badegästen zu gewährleisten. Allerdings weiß er, dass er dabei im Falle seiner Wahl kürzertreten müsste.

Maik Hermsdorf ist auch als Rettungsschwimmer aktiv. Quelle: privat

Einiges zu tun in Rötha

In Rötha gebe es einiges zu tun. Die Sparkasse ist schon seit Jahen nicht mehr präsent, von einem Wagen, der einmal in der Woche in der Stadt hält, abgesehen. Als Einkaufsmöglichkeit gibt es lediglich den Edeka-Markt. Der öffentliche Personennahverkehr habe Verbesserungsbedarf. Und die Stadt müsse die Nähe zu den Seen im Neuseenland besser nutzen.

Keine Angst vorm Stadtrat

Dass das alles nicht ohne den Stadtrat geht, weiß Hermsdorf, der sich im Falle seiner Wahl vom Polizeidienst freistellen lassen würde. Aber vor dem Gremium der Abgeordneten ist ihm nicht bange. „Die wollen doch alle, dass es vorwärtsgeht.“

Von Nikos Natsidis